Bursaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.



Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan, topla koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alan kontrol-pas çalışması ve 4 kale ile iki devre halinde maçla sona erdi.



Sakatlıkları bulunan Ertuğrul Ersoy, Sercan Yıldırım ve İbrahim Serdar Aydın, fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.



Bursaspor'un dün resmi sözleşme imzaladığı yeni transferleri Cristian Chagas Tarouco (Titi) ve William Troost-Ekong takımla birlikte ilk antrenmanlarını yaptı.



Günü tek çalışmayla tamamlayan yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.