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Bursaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet, futbolcu ve A takım personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Bursaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
21.05.2020 00:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:54

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet, futbolcu ve A takım personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline bu sabah Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, testlerde pozitif bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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