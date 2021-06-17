Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü koordinasyonu ile 5G ve haberleşme teknolojilerinde dünyanın önde gelen firmalarından olan Huawei ile "ICT Akademi" Ortaklık Anlaşması imzaladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü koordinasyonu ile 5G ve haberleşme teknolojilerinde dünyanın önde gelen firmalarından olan Huawei ile "ICT Akademi" Ortaklık Anlaşması imzaladı. Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Huawei tarafından "Data Communication and Network Technology, Artificial Intelligence Technology and Application, Data Storage Technology, HCIA-5G, HCIA-Security, HCIA-WLAN, HCIA-IoT, HCIA-Cloud Service" konularında oluşturulan kurslar, BUÜ öğretim elemanları tarafından sanal sınıflara dönüştürülerek öğrencilere aktarılacak. BUÜ akademisyenleri ve öğrenciler kurslardan ücretsiz olarak yararlanabilecek. 5G, BİLİŞİM VE YAPAY ZEK EĞİTİMLERİ VERİLECEKKonu hakkında açıklamada bulunan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Cicioğlu; "Huawei ile yapmış olduğumuz akademik işbirliği sayesinde günümüz ve geleceğin en önemli bilişim konuları arasında yer alan 5G, yapay zeka gibi alanlarda öğretim elemanlarına eğitimler verilmesi, akabinde ilgili alanlarda öğretim elemanları aracılığıyla öğrencilerin uluslararası standartlarda yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanması planlanıyor. Kurslarda başarılı olan öğrencilerimiz Huawei'nin uluslararası geçerliliği olan sertifika sınavlarına ücretsiz girme hakkı kazanacak, staj ve iş alımlarında daha avantajlı duruma geleceklerdir" diye konuştu. ONLİNE EĞİTİMLERDE DÜNYA STANDARTINI YAKALADIKİşbirliğinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ise Üniversite olarak öğrencilerine en güncel eğitim olanaklarını sunmaya gayret ettiklerini vurguladı. Tüm akademik ve bilimsel faaliyetlerde sonuç odaklı bir anlayışla çalıştıklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Pandemi döneminde online eğitimlere ağırlık verdik. Bu konuda daha önce bir deneyimimiz olmamasına rağmen ciddi bir mesafe kat ettik. Bugün geldiğimiz dünya standartlarını yakalamış durumdayız. Huawei ile yapılan protokol neticesinde de sanal kurslar oluşturacak ve bu kurslarda akademisyen ve öğrencilerimize teknoloji eğitimleri vereceğiz. İşbirliğinden dolayı Huawei Türkiye'ye ve bu protokolün imzalanmasında emeği geçen tüm hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre