BURSA Kısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dedi
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BURSA Kısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dedi

Kısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dediBURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını, günleri karıştırdığı iddiasıyla ihlal eden Ferdi T. (25), ceza kesilmemesi için polisten kaçtı.

31.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:53

Kısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dedi

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını, günleri karıştırdığı iddiasıyla ihlal eden Ferdi T. (25), ceza kesilmemesi için polisten kaçtı. Trafik polislerinin kovalamaca sonucu yakaladığı Ferdi T.'ye, 3 bin 150 liralık para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polis ekipleri, Bursa'da önlemler aldı. Ekipler, yollarda kontrol noktaları oluşturarak, denetim yaptı. İzin belgesi olmayan ve yasağı ihlal edenlere ise ceza yazıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, yolda yürüyen Ferdi T.?yi durdurarak, izin belgesini sordu. Kimliği ve izin belgesi olmayan Ferdi T., koşarak, kaçmaya başladı. Trafik polisleri, kısa süren kovalamaca sonucu Ferdi T.?yi yakaladı. Ceza yememek için polisten kaçtığını söyleyen Ferdi T., gözaltına alındı. Ferdi T.?ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesildi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Ferdi T.'nin, ifadesinde, sokak kısıtlaması günlerini karıştırdığını öne sürdüğü öğrenildi.

BURSA Kısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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