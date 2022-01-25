Bursa'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bursa'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

Bursa'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Silahlı saldırı sonucu Suriyeli H.D'nin (28) öldüğü, eşi M.D'nin (27) yaralandığı olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Sair E. (21) ve ona yardım ettiği belirlenen 9 şüphelinin Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sair E. ile 8 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

Olay

21 Ocak'ta Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta yürüyen H.D. ve eşi M.D. tabancayla vurulmuştu. Çevredekilerin civardaki özel hastaneye götürdüğü H.D, kurtarılamamıştı. M.D. ise Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Polis, kaçan Sair E'yi Elazığ'da, diğer şüphelileri ise Ankara ve Eskişehir'de gözaltına almıştı.

Taraflar arasında daha önceden Şanlıurfa'da gerçekleşen bir cinayetten dolayı husumet olduğu anlaşılmıştı.

Bursa'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

Bursa'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

Bursa'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

Bursa'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Osmangazi, Bursa, Güncel, Haber

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