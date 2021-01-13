Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

13.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:44
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Mahmudiye Mahallesi Özlem Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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