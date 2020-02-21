Bursa'da jandarmadan kaçamadılar
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Bursa'da jandarmadan kaçamadılar

Bursa'da jandarma ekipleri iki aranan şahsı yakaladı.

21.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:57
Bursa'da jandarmadan kaçamadılar

'da ekipleri iki aranan şahsı yakaladı.


Merkez ilçesi Mahallesinde bir süredir cezaevi firarisi olan ve hırsızlık suçundan aranan O.Ö. ve V.Y. isimli şahıslar, devriye atan jandarma ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanan iki şahsın kesinleşmiş "3 yıl 9 ay" hapis cezaları olduğu öğrenildi. Zanlılar Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerin üstünde 10 gram metamfetamin ile bir miktar para ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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