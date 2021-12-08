Dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu kurtarılarak tedavisine başlandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu kurtarılarak tedavisine başlandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa- Ankara kara yolunun Mezit-11 mevkisinde, dere yatağına düşmüş ayıyı gören Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, durumu görevlilere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi, Jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yoğun yağış altında önce ayı yavrusuna ulaşan ekipler, yanına yaklaşıp yarasını kontrol etti. Hayvan, uzun uğraşlar sonucu dere yatağından çıkarıldı.

Ayağında yarası bulunan ve tedavisine başlanan ayının iyileşince doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

Dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

Dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

Dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

Dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

Dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

Dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

Dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

21 yaşındaki genç, doğum gününde akılalmaz kazada can verdi

21 yaşındaki genç, doğum gününde akılalmaz kazada can verdi

 Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Hayvanın acı içinde kıvranışı yürek burktu

Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Hayvanın acı içinde kıvranışı yürek burktu

 Pendik D-100 Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Pendik D-100 Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title