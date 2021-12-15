Bursa'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

KARATAŞ, ADANA (AA) - Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Cenk Karataş (44), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, maktul Serpil Karataş'ın bazı yakınları, sanığın anne ve babası ile Bursa Kadın Meclisi ve Kadın Platformu üyeleri ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin, eşinin kendisini aldattığına yönelik bazı tespitlerinin olduğunu öne sürerek, sanığın yaşadığı bipolar bozukluk ve panik atak rahatsızlıkları göz önünde bulundurularak haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılması talebinde bulundu.

Söz verilen sanık Osman Cenk Karataş, eşini çok sevdiğini, olayın nasıl gerçekleştiğini halen anlayamadığını söyledi.

Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, son dönemde kendisini zehirleyeceği korkusuyla yemeklerini dahi yemeğini belirten sanık, "Kendi iç dünyamdaki kurgular nedeniyle olay gerçekleşti. O dönem öyle bir psikoloji içindeydim. Olaydan ötürü çok pişmanım, keşke olmasaydı." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan, ağırlaştırılmış tahrik ve takdir indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Kadın Meclisi ve Platformu üyeleri, sanığın cezasına indirim uygulanmamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Maktulün annesi Nesibe Şentürk ise "Adalet yerini buldu" ifadesini kullandı.

Nilüfer ilçesinde geçen yıl haziran ayında, iki çocuk annesi Serpil Karataş (41), memleketi Uşak'a gitmek için eve valiz hazırlamaya gelen kocası Osman Cenk Karataş tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan sanık, polis ekiplerince Kütahya'da yakalanmıştı.