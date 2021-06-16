Son dakika haber... Bursa'da boş arsada bulunan tabancanın ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı
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Son dakika haber... Bursa'da boş arsada bulunan tabancanın ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı

Son dakika haber... Bursa'da boş arsada bulunan tabancanın ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boş arsada bulunan tabancanın ateş alması sonucu bir çocuk ayağından yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boş arsada bulunan tabancanın ateş alması sonucu bir çocuk ayağından yaralandı.

Hacivat Mahallesi'nde yaşayan Z.Ö. (7) ve Y.O. (12), boş bir arsadaki otların arasında tabanca buldu.

Y.O'nun elindeki tabanca, bir süre sonra oyun oynarken ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi Z.Ö'nün ayağına isabet etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Z.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tabancaya polis tarafından el konuldu, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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