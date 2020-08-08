Bursa'da "Açıkhava Tiyatro Günleri" başlıyor
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Bursa'da "Açıkhava Tiyatro Günleri" başlıyor

Bursa'da, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen "Açıkhava Tiyatro Günleri", 18-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bursa'da
08.08.2020 22:31 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:25

Bursa'da, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen "Açıkhava Tiyatro Günleri", 18-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Güney Marmara Tiyatro Kooperatifinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında, Biraderler Cabaret, Tartuffe, Benimle Delirir misin, Süt Kardeşler, Ağustos Böceği ve Karınca, Çocuk Oyuncağı, Hayalet Kumpanya, Cimri, Kürklü Venüs ve Bir Baba Hamlet oyunları izleyiciyle buluşacak.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının en üst seviyede tutulacağı etkinlikte, hem yetişkin hem de çocukların izleyebileceği oyunlara yer verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Genel Koordinatörü Arda Mat, Bursa'nın tiyatrosever bir kent olduğunu belirtti.

Bursalı tiyatroseverler için keyifli bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Mat, "Pandemi kuralları çerçevesinde koltuk kapasitesini yüzde 60'a düşürdük ve tüm önlemleri aldık. Tüm vatandaşları gönül rahatlığıyla 18 Ağustos'ta başlayacak tiyatro günlerine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğin biletleri "bursakultur.com" adresinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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