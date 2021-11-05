Galatasaray'la anlaşan Burcu Esmersoy'un iddialı pozlarına beğeni yağıyor

Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası, Galatasaray ile işbirliği yaptı. Görücüye çıkan 27 parçalık koleksiyon, Galatasaray taraftarının beğenisini topladı.

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45 yaşındaki ünlü manken, kusursuz fiziğiyle Galatasaray ürünlerini tanıttı. Esmersoy'un ürünleri Galatasaraylı taraftarların ilgisini çekti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Esmersoy, kulüple ticari ilişkilerini daha da ilerletecek.

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