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Galatasaray'la anlaşan Burcu Esmersoy'un iddialı pozlarına beğeni yağıyor

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Giyim üzerine Galatasaray'la anlaşma yapan Burcu Esmersoy, Sarı-Kırmızılı koleksiyonuyla taraftarların dikkatini çekiyor. 45 yaşındaki Esmersoy, kusursuz fiziğiyle ürünleri tanıttı, taraftarların beğenisini topladı.

Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası, Galatasaray ile işbirliği yaptı. Görücüye çıkan 27 parçalık koleksiyon, Galatasaray taraftarının beğenisini topladı.

Burcu Esmersoy'un iddialı Galatasaray pozları taraftarı mest ediyor

İLGİ GÖRDÜ

45 yaşındaki ünlü manken, kusursuz fiziğiyle Galatasaray ürünlerini tanıttı. Esmersoy'un ürünleri Galatasaraylı taraftarların ilgisini çekti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Esmersoy, kulüple ticari ilişkilerini daha da ilerletecek.

Burcu Esmersoy'un iddialı Sarı-Kırmızılı pozlarına taraftarlar beğeni yağdırıyor

Burcu Esmersoy'un iddialı Sarı-Kırmızılı pozlarına taraftarlar beğeni yağdırıyor

Burcu Esmersoy'un iddialı Sarı-Kırmızılı pozlarına taraftarlar beğeni yağdırıyor

Burcu Esmersoy'un iddialı Sarı-Kırmızılı pozlarına taraftarlar beğeni yağdırıyor

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