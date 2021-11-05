Galatasaray'la anlaşan Burcu Esmersoy'un iddialı pozlarına beğeni yağıyor
Giyim üzerine Galatasaray'la anlaşma yapan Burcu Esmersoy, Sarı-Kırmızılı koleksiyonuyla taraftarların dikkatini çekiyor. 45 yaşındaki Esmersoy, kusursuz fiziğiyle ürünleri tanıttı, taraftarların beğenisini topladı.
Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası, Galatasaray ile işbirliği yaptı. Görücüye çıkan 27 parçalık koleksiyon, Galatasaray taraftarının beğenisini topladı.
İLGİ GÖRDÜ
45 yaşındaki ünlü manken, kusursuz fiziğiyle Galatasaray ürünlerini tanıttı. Esmersoy'un ürünleri Galatasaraylı taraftarların ilgisini çekti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Esmersoy, kulüple ticari ilişkilerini daha da ilerletecek.
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