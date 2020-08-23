Burcu Esmersoy: Seda'yla Oğulcan'ı konuştuk Bodrum'dayken Seda Sayan'la da bir araya gelen Esmersoy, ünlü sanatçıyla ilgili sorular üzerine "Seda Hanım'ı çok seviyorum.

Bodrum'dayken Seda Sayan'la da bir araya gelen Esmersoy, ünlü sanatçıyla ilgili sorular üzerine "Seda Hanım'ı çok seviyorum. O gün oğlu Oğulcan'ın (Engin) dedikodusunu yaptık biraz. Oğulcan çok şeker birisi. Allah sahibine bağışlasın. Gelinimiz de (Ezgi Eyüboğlu) güzel bir kız" dedi. Ünlü sunucu, Bodrum'dan ev aldığı haberini de doğruladı: "Bir teklifte bulundum, onlar da kabul etti. Yani ev aldığım haberi doğru."

Kaynak: Hürriyet