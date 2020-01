Burak Yılmaz: Sivas maçını kazanırsak şampiyonluğun en büyük adayıyız

07.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:35

"İlk yarı beklentilerin altında kaldık"

"Hayalim Beşiktaş'ta şampiyon olmak, kupalar kazanmak"

"Adem Ljajic de, ben de performansımızın farkındayız""Sivas'ın bulunduğu konum tesadüf değil""Türkiye'de şampiyonluk hiçbir şeye değişilmez" " Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkacağımıza inanıyorum""Fenerbahçe maçında 15 kişi de itiraz etsek bir şey değişmezdi""Arda'nın gönlünde ne olduğunu biliyorum""Abdullah hoca ve Şenol hocaya büyük saygı duyuyorum""Gol ketçap gibidir sıktıkça gelir""Başkanımızın sürekli yanımızda olması bizim için önemli"Ali DANAŞ/ ANTALYA, - Beşiktaş takım kaptanı Burak Yılmaz , "Sivas'ın çok değerli bir hocası, başkanı ve ekibi var. Şu anda bulundukları durumları tesadüf değil. İyi Türk oyuncuları var. Onların durumuna göre önlem alacağız. Kazandığımız takdirde çok özgüvenli ve şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı düşünüyorum" dedi.Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İlk olarak Antalya'da devam eden kamp hakkında değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Bugün ilk antrenmanıma çıktım ama tatilde de sürekli çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım vardı. Şu an her şey çok iyi ve yolunda çok şükür. Bundan sonra inşallah bir sakatlık olmadan devam edeceğim diye düşünüyorum" diye konuştu."İLK YARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDIK"İlk yarıda gösterdikleri performans ile beklentilerin altında kaldıklarını söyleyen Yılmaz, "İlk yarı beklentilerin altında kaldık, bunun bir çok sebebi oldu, oyuncular başta olmak üzere hepimiz bu beklentinin altında kalmanın sorumluluğunu alıyoruz. Hep beraber oturduk, konuştuk ve ikinci yarı daha iyi olacağını, hedefe ulaşmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Havamız gayet iyi. İlk maçımız Sivasspor'la olacak, bu maçı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu. "HAYALİM BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYON OLMAK, KUPALAR KAZANMAK"Beşiktaş'ta şampiyon olmak istediğini vurgulayan Burak Yılmaz, "İlk imzamı atarken de burası son olsun diye dua ettim, Allah bana da bu şansı verdi. Teklifler oldu, sahada işini yaptığın sürece teklifler olacaktır. Beşiktaş bana göre başka bir duygu, Allah'tan tek dileğim şampiyon olmak, onun yanında Türkiye Kupası var onu kaldırmak. Burada kesinlikle kupa kaldırmak, şampiyon olmak istiyorum. Tek aklımda, fikrimde, hayalimde bu var. Şu an aklımda transfer filan yok, sadece Sivas maçını düşünüyorum" ifadelerini kullandı."LJAJIC DE BEN DE PERFORMANSIMIZIN FARKINDAYIZ"Ljajic ve Oğuzhan'ın özel oyuncular olduğunu belirten Burak Yılmaz, "Ljajic çok özel bir oyuncu keza Oğuzhan da. İlk devrede çeşitli faktörlerden dolayı istediğimiz oyunu oynayamamış olabiliriz gerek ben gerek Ljajic. İkinci devre böyle olmayacak, kesinlikle değişecek. İkinci devreler her zaman farklı oynanır. Ljajic de ben de performansımızın farkındayız, keza diğer oyuncular da. Herkes neyin ne olduğunu bilecek yaşta. Bence ilk devre istenen oyunu oynamadık, nasıl iyi oynayınca övgü alıyorsak kötü olunca da yergi alacağız. İkinci devre gerekli, oyunu olmasa bile gerekli puanları toplamalıyız, bunu bilincindeyiz" dedi. "SİVAS'IN BULUNDUĞU KONUM TESADÜF DEĞİL"Şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluk şansımız çok yüksek. İkinci yarıda ilk maçımız Sivasspor'la. İçeride Sivas'la oynamamız bizi olayın içine çok konsantre ediyor. Kazanırsak puan farkı 4'e iner, taraftarlarımız tribünleri dolduracaktır, kazanmamız gerekiyor, buna çok inanıyorum. İlk maçın Sivas'la olması bizim için avantaj. Sivas'ın çok değerli bir hocası, başkanı ve ekibi var. Şu anda bulundukları durumları tesadüf değil. İyi Türk oyuncuları var. Onların durumuna göre önlem alacağız. Kazandığımız takdirde çok özgüvenli ve şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu."TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ"Türkiye ligi şampiyonluğunun takımlara getirisinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Her oyuncu, teknik direktör, her başkan her camianın ilk istediği şey şampiyonluktur. Türkiye'de şampiyonluk hiçbir şeye değişilmez. Bunun bilinç altımıza tamamen yerleştiğini düşünüyorum. Birinci önceliğimiz Türkiye ligine konsantre olduğumuz için UEFA Avrupa Ligi'n de bu sene başarısız olduk. Türkiye'de şampiyon olunca gelen para, haz, mutluluk bizi ister istemez Türkiye Ligi'ne itti. Tamamen buna bağlamıyorum ama en büyük faktör bu" dedi."AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GRUPTAN ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM"Milli takımın genel durumunu ve Avrupa Şampiyonası'ndaki grubunu değerlendiren Burak Yılmaz, "Herkesin mutlu olduğu, maçlarını herkesin dört gözle beklediği bir milli takım haline geldik. Çok güzel bir jenerasyon var, gençlerimiz harika. Medyada bize çok destek oldu. Şenol hoca ile duygusal bağımız çok yüksek. Geç de olsa hak ettiği yere geldi. Güzel kararları, adaletli alabilecek bir insan. Sayın başkanımız Nihat Özdemir ve Cumhurbaşkanımız da bize çok destek oldu. Umarım bu güzel beraberlik bu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da devam eder. Her takım lider olarak çıkabilir, her takım çıkamaya da bilir. bunu herkes için söylüyorum, bıçak sırtı bir gruptayız, her şeyin olabileceği bir grup. Ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Tek yürek olunca neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Milli takım için gözle görülmüş bir hava var, umarım bu böyle devam eder" açıklamalarında bulundu."FENERBAHÇE MAÇINDA 15 KİŞİ DE İTİRAZ ETSEK BİR ŞEY DEĞİŞMEZDİ"Fenerbahçe derbisindeki hakem olayları hakkında da konuşan Yılmaz, "Orta sahadan top gelmiyor diye yakınırsam arkadaşlarıma ayıp etmiş olurum, çünkü onların ne hisle sahaya çıktığını biliyorum. Onlar yapamayınca, biz yapamayınca soyunma odasında o mahcubiyeti görüyoruz. Herkes elinden geleni yapmak istiyor, aramızda konuşuyoruz, bu durumu çözmek için çalışmalar yapıyoruz. İkinci yarı gereğini yapacağımızı düşünüyorum. Hocamız da bizde bunun farkındayız, taktiksel olarak sıkıntı yaşadığımız noktalar var, bunları çözeceğiz.. Fenerbahçe maçında bir tepki verseydik de değişecek bir şey yoktu! Hakem ağabeyimiz Cüneyt Çakır vardı ve 10 kişi de 15 kişi de itiraz etseydik bir şey değişmezdi. Hakemler de insanoğlu, hatalar insanlar için, biz de yakınıyoruz, diğer takımlar da yakınıyor. Allah onların da yardımcısı olsun ama biz biraz daha fazla yara aldık hakem hatalarından. Gerçekten zor bir işleri var, yaklaşık 5 tane şampiyonluk adayı takımın olduğu yerde hakem olmak kolay değil" şeklinde konuştu."ARDA'NIN GÖNLÜNDE NE OLDUĞUNU BİLİYORUM"Arda Turan ile sürekli konuştuğunu belirten Yılmaz, "Arda ile sürekli konuşuyorum. Kulübümüzün Arda ile ilgili bir tasarrufu varsa Burak Yılmaz'a ihtiyacı yok. Böyle haberlerin çıkması hocamıza, yönetimimize, Arda'ya saygısızlık, kulübümüzün Arda ile ilgili bir tasarrufu varsa gereğini yapar. Böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Arda'nın gönlünü de kalbini de biliyorum, Allah umarım gönlüne göre verir. İstenmeyen durumunda olmak Arda ile ilgili açıklama ve haberleri görünce üzülüyorum ve içim cız ediyor. Yaklaşık 3 sene önce Türkiye'nin en büyük markalarından birinden bahsediyoruz. Arda'nın hataları vardır, bunu inkar edemem ama ona yardım olma konusunda, elinde tutma konusunda zayıf kaldık, neden Arda'ya karşı böyle davrandık bilmiyorum, Arda çok karakterli bir adamdır, düzgündür, güçlüdür. Onun sahada başarılı olmaya ihtiyacı var, sahada başarılı olursa diğer yollar kapanır. Arda'nın gönlünü biliyorum, umarım her şey istediği gibi olur" dedi.Burak Yılmaz, Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun hakkında gelen soruya ise şöyle yanıt verdi: "Cenk Tosun'a tek söyleyebileceğim şey; 'Come to Beşiktaş'. İnşallah kalbinde ne varsa o olur.""ABDULLAH HOCA VE ŞENOL HOCAYA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'e büyük saygı duyduğunu belirten Burak Yılmaz, "Abdullah hoca ve Şenol hocanın benzer yanlarının yanı sıra birbirinden çok çok farklı özellikleri de var, İkisinin de ilişkileri ve niyeti çok iyi. Şenol hoca yaklaşık 10 senedir hayatımda etkin. Abdullah hoca ile bir milli takım bir de burası var. İkisinin de iş sevgisini gördüğüm için sahada yüzde yüzünü vermem gerektiğini hissettiğim hocalar. Türk futbolcularının başını biraz okşarsan sahada yüzde yüzünü verir. Abdullah hoca ve Şenol hoca da bu özellikli, ikisine de çok büyük saygı duyuyorum" şeklinde konuştu. "GOL KETÇAP GİBİDİR SIKTIKÇA GELİR"Gol krallığı konusunda rakiplerini yakalamak istediğini söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Sezona çok talihsiz başladım, 7 maç kaçırdım, 10 maçta 5 gol attım. Bunlara sığınmayıp herkes gibi gole bakıyorum. 5 gol atmışım az. En fazla atan 12 atmış, onlar benden önde ama bende onlara yetişmeye çalışacağım. Gol ketçap gibidir, sıktıkça gelir. Havayı yakalarsam o rakamlara ulaşacağımı düşünüyorum. Burada iyi olursak milli takıma da iyi hazırlanabilirim. Benim için Avrupa Şampiyonası çok önemli. Benim 2'nci şampiyonam olacak. İlkinde çok huzursuzluk ve spekülasyonlar içinde olmuştuk, kendime de suç buluyorum bu konuda. Bu sefer tamamen maçlara konsantre olmuş bir şekilde oraya gideceğim" dedi. "BAŞKANIMIZIN SÜREKLİ YANIMIZDA OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendilerine sürekli destek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Başkanımız sürekli bizim yanımızda olması, sonuçlara bağlı olmaksızın bizim yanımızda olması ve güvenini hissettirmesi çok önemli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Neler ile uğraştığını kendisi de söylüyor biz de farkındayız, bu dönemde elini taşın altına koyarak bizleri de mutlu etmek istiyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

