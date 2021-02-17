Burak Yılmaz'dan Yusuf Yazıcı'nın performansına övgü Açıklaması
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Burak Yılmaz'dan Yusuf Yazıcı'nın performansına övgü Açıklaması

17.02.2021 00:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:16
Burak Yılmaz'dan Yusuf Yazıcı'nın performansına övgü Açıklaması

Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen Burak Yılmaz, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'nın başarılı performansının kendisini şaşırtmadığını söyledi.

Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen Burak Yılmaz, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'nın başarılı performansının kendisini şaşırtmadığını söyledi.

Burak Yılmaz, Lille'in Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesi UEFA'ya açıklamada bulundu.

Yusuf Yazıcı hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Burak Yılmaz, "Yusuf'un performansı beni şaşırtmadı. Trabzonspor'da birlikte oynamıştık. Bir süper yıldız haline gelmek için gerekli tüm özellikleri bulundurduğunu ve bunun gerçekleşmesinin kendisine bağlı olduğunu ona söylemiştim. Buradaki kariyerine çok iyi başladı, bundan dolayı mutluyum. Yusuf her zaman sıkı çalışıyor, futbol onun hayatı. Şu an yaşadığı başarıları hak ediyor. Hedeflerini gerçekleştirme konusunda çok kararlı." şeklinde konuştu.

Genç oyuncuları desteklemenin önemini vurgulayan 35 yaşındaki golcü futbolcu, "Yusuf şu an hücumda oynuyor ve gol atmalı. Gol atamadığı veya iyi oynayamadığı zamanlar olabilir, futbol böyle bir oyun. Ailesi, takım, teknik heyet ve medya onu böyle zamanlarda desteklemeli. Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da unutmayalım. Burada ülkemizi temsil ediyoruz, mutlu ve huzurluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Lille'e transfer olmanın kendisi için yeni bir tecrübe olduğunu aktaran Burak Yılmaz, "Yeni meydan okumaları seviyorum. Şu an gururluyum, her şey yolunda gidiyor. Daha önce yurt dışından birkaç teklifi reddettim çünkü Türkiye'de kalmak istedim. Bu kararımdan pişman değilim. Bu sezon Lille'e transfer olmaktan da pişmanlık duymuyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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