Bulgaristan AB'de En Düşük İşsizlik Oranı Olan Ülkeler Arasında Yer Alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgaristan AB'de En Düşük İşsizlik Oranı Olan Ülkeler Arasında Yer Alıyor

Bulgaristan AB'de En Düşük İşsizlik Oranı Olan Ülkeler Arasında Yer Alıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Eurostat verilerine göre Bulgaristan AB üyeleri arasında en düşük işsizlik oranı olanlar arasındadır.

Eurostat verilerine göre Bulgaristan AB üyeleri arasında en düşük işsizlik oranı olanlar arasındadır. Ülkede işsizlik oranı Mart ayındaki % 5, 1'lik seviyesinden Nisan'da % 4, 7'ye düşmüş bulunuyor. Nisan 2020'de % 5, 9 olarak gerçekleşmişti. Nisan 2021'de AB'de ortalama işsizlik % 7, 3'tür, Euro Bölgesinde ise % 8'dir. Polonya (% 3, 1), Çekya (% 3, 4), Hollanda (% 3, 4), Malta (% 3, 8), Macaristan (% 4, 3) ve Almanya (% 4, 4) işsizlik oranı en düşük olan ülkelerdir. İspanya (% 15, 4) ve İtalya (% 10, 7) işsizlik oranı % 10'un üzerinde olan ülkelerdir. Yunanistan'da en yeni işsizlik verileri Ocak ayına ait olup, % 15, 8'dir.

Kaynak: https://trud. bg/

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Enes Ünal Fatih Terim Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bulgaristan AB'de En Düşük İşsizlik Oranı Olan Ülkeler Arasında Yer Alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 10:59:01. #1.13#

title