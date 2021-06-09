Bulgaristan AB'de En Düşük İşsizlik Oranı Olan Ülkeler Arasında Yer Alıyor

Eurostat verilerine göre Bulgaristan AB üyeleri arasında en düşük işsizlik oranı olanlar arasındadır.

Eurostat verilerine göre Bulgaristan AB üyeleri arasında en düşük işsizlik oranı olanlar arasındadır. Ülkede işsizlik oranı Mart ayındaki % 5, 1'lik seviyesinden Nisan'da % 4, 7'ye düşmüş bulunuyor. Nisan 2020'de % 5, 9 olarak gerçekleşmişti. Nisan 2021'de AB'de ortalama işsizlik % 7, 3'tür, Euro Bölgesinde ise % 8'dir. Polonya (% 3, 1), Çekya (% 3, 4), Hollanda (% 3, 4), Malta (% 3, 8), Macaristan (% 4, 3) ve Almanya (% 4, 4) işsizlik oranı en düşük olan ülkelerdir. İspanya (% 15, 4) ve İtalya (% 10, 7) işsizlik oranı % 10'un üzerinde olan ülkelerdir. Yunanistan'da en yeni işsizlik verileri Ocak ayına ait olup, % 15, 8'dir.

Kaynak: https://trud. bg/

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre