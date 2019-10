Bülent Uygun: Asker selamı, sevgiye, barışa ve kardeşliğe verilmiş bir selamdır

22.10.2019 10:48

"St. Pauli'ye takım demeye gerek duymuyorum"

"UEFA'nın olumsuz bir karar vereceğini düşünmüyorum"

"Milli takımdan çok büyük bir başarı bekliyorum""Şenol Güneş'in milli takıma gelişi inanılmaz bir etki yaptı""Türkiye'de büyük takımların hala scout sistemi yok""Türkiye'de 10 yıl içerisinde Anadolu'dan en az 2 şampiyon çıkacak" "Eskiden oyuncular Avrupa'ya gitmek istemezdi""Görüntü itibariyle Avrupa performansımız şu an iyi değil"

Bülent Uygun, "Bir Türk, dünyaya bedeldir. Türkiye, konumu itibariyle gerçekten çok farklı bir ülke. 1000 yıllık Osmanlı tarihinden gelen, 100 yılı aşkın süredir bir Cumhuriyet olan ve 5-6 yıldan beri de yaşadığımız darbe sonucu yeni kurulmuş bir devletimizden bahsediyoruz. Konumumuz itibariyle her hareketimiz, bizi daha kötüye götürmek ve bizi eleştirmek için kullanılıyor. Bu asker selamı, dünyada barışı ve kardeşliği getirmek isteyen, Suriye'deki kardeşlerimizin huzurunu sağlamak adına, üç tarafı denizlerle dört tarafı hainlerle çevrili bir ülkenin terör örgütleriyle mücadelesidir. Dolayısıyla asker selamı, sevgiye, barışa ve kardeşliğe verilmiş bir asker selamıdır. En değerli varlıklarımız olan asker ve polislerimizin selamıdır. Selam olsun Mehmetçik'e, selam olsun Türk milletine, selam olsun sevgiyi ve huzuru isteyen tüm dünyadaki güzel insanlara" dedi.Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran, ülkemizde de bir çok takımda görev alan teknik direktör Bülent Uygun, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ülke olarak kulübü St. Pauli tarafından hak etmediği bir tepki ile karşılaşan Cenk Şahin'e sahip çıktıklarını ifade eden Uygun, "Cenk kardeşimize Türk milleti olarak sahip çıktık. St. Pauli de sıradan bir takım. Takım demeye de aslında gerek duymuyorum. Paçavraları tribünde sallayacak kadar düşmüşseler onlara söyleyecek bir sözümüz de olamaz. Terör örgütünün destekçisi olan bir paçavrayı sallayabiliyorsalar zaten bunlara bir şey söylemeye gerek yok. Vasıfsız bir takım diye düşünüyorum, onlara takım gözüyle de bakmıyorum. Barışa, dostluğa destek vermiş bir sporcuyu böyle dışlayan bir takımın, takım olduğunu düşünmüyorum. Onları başka amaçla kurulmuş, provokatör bir yer olarak değerlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı."UEFA'NIN OLUMSUZ BİR KARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"UEFA'nın Milli futbolcuların asker selamı vermesi üzerine başlattığı soruşturmadan olumsuz bir karar çıkmayacağını söyleyen deneyimli teknik adam, "Avrupa'da bir çok oyuncu golden sonra böyle bir asker selamı vermişti. Biz, bütün dünyanın ayak oyunlarını bozmuş durumdayız. Biz dünyada 40-50 yıldan beri başımıza musallat olan terör örgütünü bitirmeye çalıştığımız bir ortamda tek başına bunu yapması ve yeni çizilen dünya haritasında bütün oyunları bozmuş olmasından dolayı UEFA'da buna müsaade etmeye çalışıyor. UEFA'nın vereceği herhangi bir karar bizim için yok hükmündedir. Ben bir karar vereceğini de düşünmüyorum" diye konuştu."MİLLİ TAKIMDAN ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI BEKLİYORUM"Milli takımın Şenol Güneş liderliğinde çok iyi çıkış yakaladığını vurgulayan Bülent Uygun, "Şenol hoca geldikten sonra inanılmaz bir ivme kazanıldı. Şuna iyi bakmak lazım, Şenol hoca tecrübe ile gençliği birleştirebildi. Fransa'nın dünya şampiyonu olduğu bir ortamda Fransa'ya karşı ortaya koyulan oyun bizim de bunları başarabileceğimizin bir göstergesidir. Biz genel anlamda genç oyuncu pek yetiştiremeden böyle bir şey başarıyorsak Türk Milli Takımı'nda herkesi kutlamak lazım. Bu sürecin devamında çok büyük bir başarı bekliyorum. Artık 20 milyon genci olan bir Türk Milli Takımı, Avrupa ya da dünya Şampiyonu olamıyorsa biz teknik direktörler tamamen suçlu olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolunda reform gibi kararlar alınarak bunlar hayata geçirilmeli diye düşünüyorum" şeklinde konuştu."ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIMA GELİŞİ İNANILMAZ BİR ETKİ YAPTI"Şenol Güneş'ten büyük beklentiler içerisinde olduğunu ifade eden 48 yaşındaki teknik adam, "Şenol hoca, büyük takımları çalıştırmış ve şampiyonluk yaşamış bu ülkedeki üç duayenden biridir. Dolayısıyla milli takıma gelişi inanılmaz bir etki yaptı. Hem antrenman bilimi olsun hem taktiksel anlamda hem de duruşu olsun, bu başarıyı onun bu duruşu getirdi. Türk futboluna daha güzel hizmetler verecektir. Ondan beklentimiz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarıdır. Bunun yanında da Türk futbolunda yapılacak devrimlerin öncüsü olması benim beklentim. Onun söylemleri doğrultusunda çıkarılacak kanunlar, bir Avrupa ya da dünya şampiyonluğuna bedel olacaktır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu."TÜRKİYE'DE BÜYÜK TAKIMLARIN HALA SCOUT SİSTEMİ YOK"Süper Lig'de geride kalan sekiz haftada dört büyüklerin üst düzey bir performans sergileyemediğini söyleyen Uygun, "Ligde özellikle dört büyükler özelinde daha üst düzey bir performans bekliyordum fakat yıllar geçti hala dört büyüklerimizde bir scout sistemi yok. Takımların hangi oyun sistemine göre oynayacağı gelen hocaya göre değişiyor. Bugün Bayern Münih, Real Madrid ve Barcelona'ya baktığınızda kendi oyun sistemlerine göre oyuncu transfer etme politikaları var. Biz ise boşta olan oyuncuları alarak bir yol izliyoruz. Kulüplerimiz borç batağında yüzüyor. İlk dört içinde dört büyüklerin olması ve Anadolu'dan da iki takımın bu ekipleri zorlaması gerekiyor. Bunu son zamanlarda göremiyoruz" dedi."TÜRKİYE'DE 10 YIL İÇERİSİNDE ANADOLU'DAN EN AZ 2 ŞAMPİYON ÇIKACAK"Trabzonspor'un son yıllardaki gelişimine parmak basan tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ahmet Ağaoğlu sistemi kurma adına çok büyük bir adım kat etti. Ünal Karaman gibi özel bir hocayla da başarıya doğru gidiyor. Gençlerimizi de Türk futboluna kazandırdılar. Bu yüzden bir tebriği hak ediyorlar. Bugün bütün takımlarda İstiklal Marşı okuyacak oyuncu bulamıyorken, Trabzonspor'da yarısından çoğu marşı okuyacak durumda ise Trabzonspor'un durumu takdir edilecek seviyede demektir. Alanyaspor da uzun vadede doğru planlamanın bir ürünü. Hasan Çavuşoğlu 3'üncü ligden alarak buralara kadar getirmesi, her geçen gün üzerine hamleler yapması, borca sokmadan scoutlarıyla iyi araştırma yaparak buralara gelmesi önemli. Merih de Alanya'da parladı. Doğru planlama ve programlama yapılıyor. Türkiye'de 10 yıl içerisinde Anadolu'dan en az 2 şampiyon çıkacak. Bugün Başakşehir'in yaşadığı sistemi kurma olayı taraftar anlamında iyi bir durumda olsalardı şampiyon olurlardı. Başakşehir şampiyonluğu belki bu yüzden kaybetti" ifadelerini kullandı."ESKİDEN OYUNCULAR AVRUPA'YA GİTMEK İSTEMEZDİ"Genç oyuncular için Avrupa'nın önemli bir hedef haline dönüştüğünü söyleyen Uygun şunları söyledi: "Avrupa'da eskiden ekonomik verimler daha düşüktü. O yüzden Türk futbolcular oraya gitmeyi tercih etmiyordu. Sonraki süreçte yetenekli oyuncuların çıkması ve ekonomik anlamda onlara gerekli desteğin sağlanmış olması onların da oraya gitmesine neden oldu. Menajerlik sistemiyle beraber Avrupa'daki bütün takımlar, Türkiye'deki bütün takımları takip edebiliyor. Scoutları takip edebiliyor. Bu bağlama baktığında birbirini tamamlayan bir çok unsur olduğu düşüncesindeyim""GÖRÜNTÜ İTİBARİYLE AVRUPA PERFORMANSIMIZ ŞU AN İYİ DEĞİL"Avrupa'da mücadele eden takımların performansının yeterli olmadığını ifade eden 48 yaşındaki teknik adam, "Avrupa bizim için en büyük hedef olmalı ama Avrupa arenasına çıktığımızda istediğimiz performansı bir türlü veremiyoruz. Kısmen verebiliyoruz. Bizim beklentimiz tabii ki iyi bir performans. Görüntü itibariyle şu an performanslar pek iyi değil ama ben inanıyorum ki takım olarak değerlendirme yaparsak Galatasaray'ın Real Madrid'i 1-0 yeneceğini düşünüyorum. Bu galibiyet, Galatasaray'a bir ivme kazandıracaktır. Başakşehir yeni bir ivme yakaladı, onların da 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor için Avrupa olmazsa olmaz. Ligde şampiyon olabilme şansı en yüksek olan takımlardan biri. Trabzonspor'un da galip geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta yaşanan sorunlar, takımı çok yıpratacaktır. Bir toparlanma sürecine girebilmek için onlar adına da Braga müsabakası onlar adına bir şans olacaktır" şeklinde konuştu.

