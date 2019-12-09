Bülent Ersoy: 20 yıl sonra Samsun'da
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Bülent Ersoy: 20 yıl sonra Samsun'da

Samsun'un öneminden bahseden Ersoy, "Samsun'un Türkiye coğrafyası hudutları dahilinde çok müstesna bir yeri var.

09.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:21
Bülent Ersoy: 20 yıl sonra Samsun'da

'un öneminden bahseden Ersoy, "Samsun'un coğrafyası hudutları dahilinde çok müstesna bir yeri var. Neden ve niçinleri olarak öncelikle Gazi 'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı ilk şehrimizin oluşu ve de değerli dostum Orhan Gencebay da bu toprakların yetiştirdiği, çok değerli bir ozan oluşundan ötürüdür efendim" deyince salonda alkış koptu.


Kaynak: Hürriyet

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