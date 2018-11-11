Bülent Arınç, Yerel Seçim Açıklaması Yaptı, Gönlünden Geçen Adayı Söyledi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, "Yerel seçimlerde adaylarımızı seçeceğiz. Büyük şehirler bütün şehir oldu, dolayısıyla yeni sisteme ayak uydurabilmek için belediye başkanlarımızın da titiz bir şekilde belirlenmesi ve seçilmesi gerekiyor" dedi. Arınç, Manisa'nın Demirci ilçesi için ise Selami Selçuk'un yeniden seçilmesini istediğini söyledi.

ARINÇ, HEMŞEHRİLERİNİN ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU

Başkent'te Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneğince "Keşkek Günü" etkinliği düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlenen etkinliğe çok sayıda Manisalı katıldı. Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz yıllarda da çok sayıda etkinlik yapıldığını ancak bu etkinliğin şimdiye kadar yapılanların en zengini olduğunu belirtti.

HAKKARİ ŞEHİTLERİNİ ANDI

10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anan Arınç, Hakkari'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden şehitlere de Allah'tan rahmet diledi. Arınç, "Allah kahraman askerlerimizi, Mehmetçiklerimizi, polisimizi tüm felaketlerden muhafaza eylesin" temennisinde bulundu.

GÖNLÜNDEN GEÇEN ADAYI SÖYLEDİ

Yerel seçimlere de değinen Arınç, "Yerel seçimlerde adaylarımızı seçeceğiz. Büyük şehirler bütün şehir oldu, dolayısıyla yeni sisteme ayak uydurabilmek için belediye başkanlarımızın da titiz bir şekilde belirlenmesi ve seçilmesi gerekiyor." dedi. Arınç, Manisa'nın Demirci ilçesi için ise "Selami beyin yeniden seçilmesini arzu ederiz." diye konuştu.