BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 09.30 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı nedenle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
Ayrıca, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.