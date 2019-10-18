Bucak Belediye Meclisi'nden Mehmetçik'e selam

18.10.2019 19:10

Burdur'da, Bucak Belediye Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla olağanüstü toplanarak, Mehmetçik'e selam gönderdi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal, mecliste yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek askerlere başarılar diledi.

Harekatın başarıyla amacına ulaşacağını aktaran Ünal, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarına zulüm, sürgün baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclis üyeleri olarak destekliyoruz." diye konuştu.

Meclis üyeleri, selam duruşu yaparak Mehmetçik'e selam gönderdi.

Kaynak: AA