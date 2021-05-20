Buca Türk Hava Kurumu Başkanı, korona virüsten hayatını kaybetti
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Buca Türk Hava Kurumu Başkanı, korona virüsten hayatını kaybetti

Buca Türk Hava Kurumu Başkanı, korona virüsten hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir süredir korona virüs sebebiyle tedavi gören Buca Türk Hava Kurumu Derneği Başkanı ve Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İzzet Atan hayatını kaybetti.

Bir süredir korona virüs sebebiyle tedavi gören Buca Türk Hava Kurumu Derneği Başkanı ve Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İzzet Atan hayatını kaybetti.

Bir süre önce korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve rahatsızlığının artması üzerine tedavi gören Buca Türk Hava Kurumu Derneği Başkanı ve Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İzzet Atan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başkan Atan'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

İzzet Atan'ın vefatı üzerine bir taziye açıklaması yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Hep senden bir umut iyi bir haber bekledik ama maalesef acı haber geldi... Çok sevdiğim, değerli büyüğüm Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve aynı zamanda Buca Türk Hava Kurumu Derneği Başkanı olan İzzet Atan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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