Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?

Süper Lig 33. haftası devam ederken, Galatasaray bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Galatasaray maçı olmayacak mı? gibi soruların cevabı merak edildi. Detaylar haberimizde.

Süper Lig 33. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA GALATASARAY MAÇI YOK MU?

Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok. Galatasaray TFF fikstürüne göre 33. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

GALATASARAY'IN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Galatasaray'ın 33. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.