Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?

Süper Lig 33. haftası devam ederken, Galatasaray bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Galatasaray maçı olmayacak mı? gibi soruların cevabı merak edildi. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!
Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: 'İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!'
Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: "İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!"

Süper Lig 33. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA GALATASARAY MAÇI YOK MU?

Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok. Galatasaray TFF fikstürüne göre 33. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

GALATASARAY'IN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Galatasaray'ın 33. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Demet Akalın Türkan Şoray Caner Cindoruk Semiramis Pekkan
Spor Mesut Özil Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:58:15. #1.16#
title