BTSO, Bursa sanayisini Avrupa Yeşil Mutabakatı'na hazırlayacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında küresel ticareti şekillendirecek ana unsurlardan birinin Avrupa Yeşil Mutabakatı olacağını bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında küresel ticareti şekillendirecek ana unsurlardan birinin Avrupa Yeşil Mutabakatı olacağını bildirdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Burkay video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, dünyayı köklü bir biçimde değiştiren salgın sürecinde yaklaşık 1,5 yıllık bir dönemi geride bıraktıklarını kaydetti.

Burkay, salgında oluşan varyantların yeniden kısıtlamalara yol açmaması için aşılamanın önemine değinerek, ekonomide başlayan hareketliliğin devam etmesi adına vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Aşılama sonrası Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomik aktivitenin normalleşmesiyle birlikte küresel ekonominin belirgin bir toparlanma göstermeye başladığını belirten Burkay, "Özellikle yılın ikinci yarısında hızlı bir ekonomik büyüme beklentisi hakim. Pandemi dönemindeki kayıpların telafi edileceği bu süreçte nakit akışı başta olmak üzere finansmanda tıkanma yaşanmaması pandemi sonrası oluşacak fırsatları değerlendirebilmemiz açısından son derece önemli. Şu anda farklı sektörlerde Bursa'ya ve Türkiye'ye yönelen talepler olduğunu görüyoruz. Gelen taleplerin karşılanması adına finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bursa iş dünyası için "AB Yeşil Mutabakatı" yol haritası hazırlanıyor

Salgın sonrası dönemde küresel ticareti şekillendirecek ana unsurlardan birinin Avrupa Yeşil Mutabakatı olacağını kaydeden Burkay, Bursa'nın Avrupa Birliği ile ticarette kilit oyuncu rolünü sürdürebilmesi adına bu dönüşüme hızla uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Dünyadaki üretimin, sanayi ve ticaret stratejileriyle sürdürülebilirlik odağında şekillendiğini dile getiren Burkay, şunları belirtti:

"Pandemiyle sürdürülebilirlik algısı daha da güçlendi. AB, 2019 yılının aralık ayında açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koymuştu. AB'nin yeşil dönüşüm hedeflerini açıklaması tüm dünyada domino etkisi oluştururken, Çin, Japonya ve Birleşik Krallık gibi uluslararası ticaretin önde gelen aktörleri de benzer hedefler açıklamaya başladı. Dünyada yaşanan bu gelişmelerin yakından takibi ve ülkemizde gereken uyumun sağlanmasına yönelik adımlar atılması, küresel ticaretteki uzun soluklu bu dönüşüme ayak uydurulması bakımından önem teşkil ediyor. Bu kapsamda geçen günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı oldukça önemsiyoruz. BTSO olarak Bursa iş dünyasını Yeşil Mutabakat'a hazırlamak, değişen koşullara hızlıca adapte olmalarını sağlamak ve bu dönüşümün ortaya çıkaracağı yeni fırsatları değerlendirmek üzere yol haritamızı hazırlıyoruz. Bu çalışmamızı da en kısa sürede üyelerimizle paylaşmayı hedefliyoruz."

Burkay, AB'nin 1 trilyon avro kaynak ayırdığı yeşil dönüşüme, Türkiye'deki firmaların uyum sürecini kolaylaştıracak destek mekanizmalarının da hayata geçirilmesinin faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan