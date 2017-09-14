Brezilya'sı Sarsan Yolsuzluk Davası

Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hakkında açılan yolsuzluk davasının görüldüğü duruşmada, mahkemenin siyasi olduğunu ve davanın yargıcının tarafsızlığına inanmadığını söyledi.



Brezilya'nın Curitiba kentinde görülen davanın hakimi Sergio Moro ise duruşma sırasında Lula'yı siyasi yorum yapmaması konusunda uyardı.



Moro geçtiğimiz temmuz ayında sonuçlanan davalardan birinde Lula'yı yolsuzluk ve para aklama suçlarından 9.5 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.



Mahkeme, temyiz hakkı bulunan Lula'nın nihai karar verilinceye kadar serbest kalmasına hükmetmişti.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Brezilya Bozulma Lula da Silva Dava Gepost: 14 september 2017