Brezilya'da Polis Helikopteri Düştü

RIO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Guanabara Körfezi'nde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu 1 polis hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, devriye gezen helikopterin yerel saatle 10.00 civarında körfez sularına düştüğünü ve kazada Felipe Marques de Queiroz isimli 37 yaşındaki polisin yaşamını yitirdiğini, helikopterdeki diğer üç kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Globo televizyonu, itfaiyenin, düşen helikopterdeki mürettebatın sudan çıkmasına yardımcı olduğu görüntüleri paylaştı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Rio de Janeiro'da son yıllarda polis helikopterlerinin suç çeteleri tarafından hedef alındığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA