Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio, Cannes Film Festivaline Son Halleriyle Damga Vurdu

72'incisi düzenlenen ve yıldızlar geçidine sahne olan Cannes Film Festivali'nde Once Upon a Time in Hollywood rüzgarı esti.

FİLMİN GALASI YAPILDI

"Kill Bill", "Hateful Eight", "Pulp Fiction", "Rezervuar Köpekleri" ve "Soysuzlar Çetesi" ve "Zincirsiz" gibi puk çok başarılı filme imza atan ABD'li senarist ve yönetmen Quentin Tarantino'nun dokuzuncu filminin ilk gösterimi 72. Cannes Film Festivali'nde yapıldı.

YAŞLARINA RAĞMEN GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİ TOPLADI

Filmin başrol oyuncuları Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo Di Caprio ve Dakota Fanning etkinliğe damgası vurdu. Özellikle de Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio'nun beraber verdiği pozlar dikkat çekti. İki yetenekli oyuncu yaşlarına rağmen görüntüleriyle büyük ilgi topladı.