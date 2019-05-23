Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio, Cannes Film Festivaline Son Halleriyle Damga Vurdu
Şıklık yarışına sahne olan 72'inci Cannes Film Festivali'ne Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt damga vurdu.
72'incisi düzenlenen ve yıldızlar geçidine sahne olan Cannes Film Festivali'nde Once Upon a Time in Hollywood rüzgarı esti.
FİLMİN GALASI YAPILDI
"Kill Bill", "Hateful Eight", "Pulp Fiction", "Rezervuar Köpekleri" ve "Soysuzlar Çetesi" ve "Zincirsiz" gibi puk çok başarılı filme imza atan ABD'li senarist ve yönetmen Quentin Tarantino'nun dokuzuncu filminin ilk gösterimi 72. Cannes Film Festivali'nde yapıldı.
YAŞLARINA RAĞMEN GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİ TOPLADI
Filmin başrol oyuncuları Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo Di Caprio ve Dakota Fanning etkinliğe damgası vurdu. Özellikle de Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio'nun beraber verdiği pozlar dikkat çekti. İki yetenekli oyuncu yaşlarına rağmen görüntüleriyle büyük ilgi topladı.
YORUMLAR (31)
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Kafir kadınlara ve kafir erkeklere bayılan münafıklar, Allah sizleri beraber haşredecek merak etmeyin. Beraber alevli ateşe gireceksinizCevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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Ey bretbit ey dikapriyo bizi yildiramayacaksınız bize boyun egdiremeyeceksiniz.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Güçlerini birleştirip ikili olarak teklif almaya çalışıyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ikisini birden istiyorummmmCevap Yaz 5 5 Yayından KaldırGG: Onlar seni istiyor mu pekiTüm 31 yorumu okumak için tıklayın6 1 Yayından Kaldır