Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Püryan Oldu

Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimliğine Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Püryan atandı.

İstanbul, Sivas, Batman, Samsun, Polatlı ve en son Anamur Devlet Hastanesinde görev yapan 24 yıllık mesleki tecrübeye sahip İbrahim Püryan, Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Püryan, görevini en iyi şekilde yapmak için çalışacağını, kapısının ise her zaman vatandaşlara açık olduğunu, göreve başladıktan sonra hastanenin sorunlarını tespit ettiğini ve çözümü için gerekli çalışmaları yapacağını söyledi. Hali hazırda yatak doluluk oranını artırdıklarını, hasta memnuniyet fit defterinde ise iyi anlamda bir artış gözlemlediklerini belirten Püryan, "En kısa sürede yeni bir anestezi cihazı almayı düşünüyoruz. Ayrıca endoskopi cihazı alıp, endoskopi ünitesini açacağız. Dolaysıyla gastroskopi, kolonoskopi işlemlerini burada rahatlıkla yapacağız" diye konuştu.

Göreve başladıktan sonra evde sağlık hizmetlerine doktor görevlendirdiklerini, diyaliz hastalarına hizmet vermek içinde en kısa sürede diyaliz ünitesi açıp hizmete sunacaklarını ifade eden Püryan, "Evde sağlık hizmetlerinde doktor yoktu, bir doktor görevlendirdik. Takip ve evde sağlık hizmetleri kalitemizi artırdık. Diyaliz ünitesini kısa bir sürede açıp hizmete sunacağız. Bozyazı'da yerleşik 26 kayıtlı diyaliz hastamız ile birlikte 9 tanede yazlıkçı olmak üzere 35 diyaliz hastamız var. Bunlara da en kısa zamanda Bozyazı Devlet Hastanesinden hizmet almaları için bir diyaliz ünitesi açmayı planlıyoruz. Yine hastanemizin ufak tefek problemleri var idi. İç teknik alt yapı, fiziksel personel alt yapısı olarak bunları hal etmeye başladık. Bizi takip ediniz lütfen. Bir problemi bir isteği olursa halkımızın her zaman huzurundayız, her zaman kapımız açık" şeklinde konuştu. - MERSİN