Bozkır'da STK'lar Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımı Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Sivil Toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri mahallelerde 385 yaşlı ve ihtiyaçlı ailelerin iaşesini evlerine getirerek sağlıyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Sivil Toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri mahallelerde 385 yaşlı ve ihtiyaçlı ailelerin iaşesini evlerine getirerek sağlıyor.

Bozkır Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarından Bozkırlılar Vakfı'nın, Demirasaf, Cumhuriyet ve Yukarı mahalle sakinlerine yılın 12 ayı boyunca sıcak yemek yardımı yaptığı belirtildi.

Bağyurdu Vakfı'nın Bağyurdu Mahallesindeki, Üçpınarlılar Derneği'nin Üçpınar ve Elmaağaç mahallelerindeki, Hisarlıklılar Derneği'nin Hisarlık, Yazdamı, Işıklar, Taşbaşı ve Yelbeği mahallelerindeki, Söğütlüler Derneği'nin ise Söğüt mahallesindeki yaşlı ve yalnız başına yaşayan mahalle sakinlerine Ramazan ayı boyunca 3 çeşit sıcak yemek hizmeti verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydetti:

"Bozkırlılar Vakfı 12 ay boyunca, diğer vakıf ve derneklerimiz ise Ramazan ayı süresince, yaşlı ve yalnız başına yaşayan 385 vatandaşımıza, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu hizmet standartlarına ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde, günlük 3 çeşit sıcak yemek hizmeti sunmaktadır. Bu hizmeti sunan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayırsever hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA