Bozdoğan'da orman yangını
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Bozdoğan'da orman yangını

Bozdoğan'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Barajı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde çalışmaları sürerken, vatandaşlarda çalışmalara destek veriyor.

(Ali Soydemir/İHA)

Bozdoğan'da orman yangını
Bozdoğan'da orman yangını
Bozdoğan'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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