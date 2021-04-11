ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine Denizli, Balıkesir ve Kuşadası'ndan 3 yerli turist kafilesi günü birlik gezmeye geldi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine Denizli, Balıkesir ve Kuşadası'ndan 3 yerli turist kafilesi günü birlik gezmeye geldi. Koronavirüs vaka sayısında son günlerde artış gözlenen adada, yerli turist kafileleri, gezmelerine izin verilmeden ana karaya geri gönderildi.

Geçen yıl 'koronavirüsün görülmediği yer' olarak dikkatleri üzerine çeken Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada'da son 2 haftada çok sayıda kovid-19 vakasının görülmesi üzerine polis adada önlemleri arttırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Geyikli İskelesi'nden saat 10.00 feribotu ile adaya 3 ayrı yerli turist kafilesi geldi. Günübirlik düzenlenen gezi nedeniyle polis, yerli turistlerin ada içerisinde gezmesine müsade etmedi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde sadece konaklama yapılacak otele transfer izini verildiği, günübirlik tur gezilerinin ise sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmadığı hatırlatılan yerli turistler ise bu duruma tepki gösterdi.

Kuşadası'ndan geldiklerini söyleyen Tahsin Can, "Çanakkale'ye tur ile gezmek için geldik. İskelede hiçbir polis ya da jandarmanın uyarısı olmadan feribota bindik ancak feribotta iken bir polis memuru geldi ve adayı gezemeyeceğimizi belirtti. Biz de olayı şaşkınlık ile karşıladık ve adaya geldiğimizde gezmemize izin vermediler. Bunun ardından dönmek için bir feribot talep ettik ama bu da olmadı maalesef. Sabah 10.00'dan saat 16.00'ya kadar burada kaldık? dedi.

Denizli'den gelen Onur Akan ise, "Seyahat acentesinin düzenlediği kültür turuna geldik. Ben de kokartlı rehberim. Turizm Bakanlığı'nın acentalara vermiş olduğu yetkiyle buraya geldik. Seyahat numaralarımızı, sözleşmemizi, HES kodlarımızı gerekli yerlere tebliğ ederek kültürel bir geziye geldik. Ayvalık Cunda adası da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Biz orada yetkililere tüm evraklarımızı, otel konaklamalarımızı gösterdik ve bize yaptığımız turun yasal olduğunu söylediler" diye konuştu.

TÜRSAB'IN ÜYELERİNE DUYURUSU

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği konuyla ilgili olarak internet sayfasından üyelerine 09. Şubat 2021 tarihli yaptığı duyurunun bir bölümünde şöyle diyor:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için; içinde konaklama hizmeti yer almayan günübirlik turlar da bazı valilikler tarafından kısıtlama kapsamında değerlendirilmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı gün ve saatlerde konaklama veya ulaştırma hizmeti içermeyen günübirlik turların düzenlenmesi halinde mülki amillerce idari işlem tesis edilerek gerek tura katılanlar gerekse turu düzenleyenler için idari para cezası uygulanabileceği hususunu önemle bilgilerinize sunarız."

ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ
ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ
ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ
ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ
ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ
ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ
ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ
ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Necip Uysal Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GELEN YERLİ TURİST KAFİLESİNE İZİN VERİLMEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 19:48:03. #1.15#
title