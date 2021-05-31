Bozayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı
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Bozayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Bozayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde hayvan otlatırken bozayının saldırısına uğrayan Abdullah Menderes Çağrı (53), yaralandı.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde hayvan otlatırken bozayının saldırısına uğrayan Abdullah Menderes Çağrı (53), yaralandı. Çağrı, elindeki baltayla kendisini savunup, ayıdan kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Dörtdivan ilçesi Adakınık Mahallesi Söğütlü Yaylası'nda meydana geldi. Hayvan otlatan Abdullah Menderes Çağrı, yanında yavrusu bulunan bozayının saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çağrı, baltayla kendisini savunarak ayıdan kurtuldu. Ayı kaçarken, Abdullah Menderes Çağrı, oğlunu arayarak yardım istedi. Gelen oğlu tarafından Dörtdivan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürülen Çağrı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağrı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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