Bosna Hersek, Sancak'ın salgınla mücadelesine dayanışma gösterdi
Bosna Hersek, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine dayanışma mesajı gönderdi.
05.07.2020 23:24 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:31
Bosna Hersek, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine dayanışma mesajı gönderdi. Başkent Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'ne Sancak arması yansıtılırken, "Tek yürek, tek halk" yazısı yer aldı.
Kaynak: AA