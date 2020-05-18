Boşanma aşamasında olduğu hemşire eşini bıçaklayan koca tutuklandı Boşanma aşamasında olduğu hemşire eşini bıçaklayan koca tutuklandı Adana'da boşanma aşamasında olduğu hemşire eşini tartışıp bıçakla yaralayan kocanın ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi Adana'da boşanma aşamasında olduğu hemşire eşini tartışıp bıçakla yaralayan koca tutuklandı.

Boşanma aşamasında olduğu hemşire eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Adana'da boşanma aşamasında olduğu hemşire eşini tartışıp bıçakla yaralayan kocanın ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi

ADANA - Adana'da boşanma aşamasında olduğu hemşire eşini tartışıp bıçakla yaralayan koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Mayıs günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81175 Sokaktaki Çağın Apartmanı'nın sekizinci katında meydana geldi. İddiaya göre, kentteki bir devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan D.G. (40), halı sahada çalışan ancak korona virüs nedeniyle işten çıkartılan, boşanma aşamasında olduğu eşi H.G.'yi 2 ay önce terk edip annesinin evine gitti.

D.G. olayın olduğu akşamda kocasıyla konuşmak için eve geldi. Ancak boşanma meselesi yüzünden çiftin konuşması tartışmaya dönüştü. Kocanın iddiasına göre, hakaret eden eşini bıçakladı. 2 çocuğunun gözü önünde sırtından karısını bıçaklayan koca yaralı eşini evden çıkarıp, 'Allah rızası için yardım edin' diyerek bağırıp komşularından yardım istedi. Bu sırada H.G.'ye sokaktan geçen bir kişi yardım ederek otomobiliyle yaralı kadını ve H.G.'yi özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genç kadın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının durumu ciddiyetini korurken zanlı Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda eşinin 2 aydır eve gelmediğini boşanma aşamasında olduklarını olayın yaşandığı gecede konuşmaya geldiğini ancak kendisine çok ağır hakaretler ettiği için bıçakladığını çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA