Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.363-4,55BIST MANİSA1.396-2,33BIST AYDIN1.191-4,05BIST ANKARA1.988-2,48BIST ANTALYA2.4542,34BIST BALIKESİR1.777-1,77BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.363
|-4,55
|BIST MANİSA
|1.396
|-2,33
|BIST AYDIN
|1.191
|-4,05
|BIST ANKARA
|1.988
|-2,48
|BIST ANTALYA
|2.454
|2,34
|BIST BALIKESİR
|1.777
|-1,77
|BIST BURSA
|2.886
|-2,33
|BIST DENIZLI
|1.713
|-3,21
|BIST ISTANBUL
|1.465
|-2,07
|BIST IZMIR
|3.258
|-3,11
|BIST KAYSERI
|11.308
|2,52
|BIST KOCAELI
|3.584
|-2,16
|BIST KONYA
|2.387
|-0,65
|BIST TEKIRDAĞ
|9.686
|-1,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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