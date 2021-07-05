Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA12.5743,39BIST MANİSA1.4422,04BIST AYDIN1.2820,08BIST ANKARA2.0721,25BIST ANTALYA2.495-1,79BIST BALIKESİR1.7911,39BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.574
|3,39
|BIST MANİSA
|1.442
|2,04
|BIST AYDIN
|1.282
|0,08
|BIST ANKARA
|2.072
|1,25
|BIST ANTALYA
|2.495
|-1,79
|BIST BALIKESİR
|1.791
|1,39
|BIST BURSA
|2.992
|1,04
|BIST DENIZLI
|1.754
|2,54
|BIST ISTANBUL
|1.512
|1,06
|BIST IZMIR
|3.421
|1,37
|BIST KAYSERI
|11.613
|2,79
|BIST KOCAELI
|3.702
|0,98
|BIST KONYA
|2.545
|0,44
|BIST TEKIRDAĞ
|9.663
|2,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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