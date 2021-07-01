Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.294.906.025Garanti Bankası1.057.416.907SASA Polyester474.851.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.294.906.025
|Garanti Bankası
|1.057.416.907
|SASA Polyester
|474.851.284
|Koza Altın
|426.070.091
|Erbosan
|354.895.786
|Şişe Cam
|315.806.352
|Ereğli Demir Çelik
|314.694.071
|TAV Havalimanları
|307.946.255
|Eczacıbaşı Yatırım
|304.693.413
|Yapı ve Kredi Bankası
|299.887.600
|Emlak Konut GMYO
|287.363.705
|Akbank
|274.193.079
|Kardemir (D)
|258.491.610
|Pegasus
|256.029.736
|Halkbank
|240.899.192
|Bera Holding
|231.123.586
|Tüpraş
|229.426.021
|Ford Otosan
|203.297.964
|Petkim
|199.902.897
|Arçelik
|183.162.507
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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