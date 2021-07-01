Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.294.906.025Garanti Bankası1.057.416.907SASA Polyester474.851.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.294.906.025 Garanti Bankası 1.057.416.907 SASA Polyester 474.851.284 Koza Altın 426.070.091 Erbosan 354.895.786 Şişe Cam 315.806.352 Ereğli Demir Çelik 314.694.071 TAV Havalimanları 307.946.255 Eczacıbaşı Yatırım 304.693.413 Yapı ve Kredi Bankası 299.887.600 Emlak Konut GMYO 287.363.705 Akbank 274.193.079 Kardemir (D) 258.491.610 Pegasus 256.029.736 Halkbank 240.899.192 Bera Holding 231.123.586 Tüpraş 229.426.021 Ford Otosan 203.297.964 Petkim 199.902.897 Arçelik 183.162.507 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi