Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.294.906.025Garanti Bankası1.057.416.907SASA Polyester474.851.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.294.906.025
Garanti Bankası1.057.416.907
SASA Polyester474.851.284
Koza Altın426.070.091
Erbosan354.895.786
Şişe Cam315.806.352
Ereğli Demir Çelik314.694.071
TAV Havalimanları307.946.255
Eczacıbaşı Yatırım304.693.413
Yapı ve Kredi Bankası299.887.600
Emlak Konut GMYO287.363.705
Akbank274.193.079
Kardemir (D)258.491.610
Pegasus256.029.736
Halkbank240.899.192
Bera Holding231.123.586
Tüpraş229.426.021
Ford Otosan203.297.964
Petkim199.902.897
Arçelik183.162.507
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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