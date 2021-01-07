Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

07.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:54
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO3.742.505.174Garanti Bankası1.715.038.738Gübre Fabrikaları1.551.840.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO3.742.505.174
Garanti Bankası1.715.038.738
Gübre Fabrikaları1.551.840.995
ASELSAN1.295.358.120
Akbank1.149.748.539
Koza Altın1.123.306.055
Doğan Holding1.014.248.396
Yapı ve Kredi Bankası969.483.844
Tekfen Holding949.104.089
Şişe Cam923.265.667
Petkim882.189.318
Türk Hava Yolları826.214.379
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası814.883.767
Odaş Elektrik763.013.606
Vakıflar Bankası762.610.724
Otokar748.744.564
Ereğli Demir Çelik716.405.004
Zorlu Enerji645.185.698
İhlas Gayrimenkul603.635.345
Şekerbank591.895.860
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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