Borsada işlem hacmi sıralaması
07.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:54
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO3.742.505.174Garanti Bankası1.715.038.738Gübre Fabrikaları1.551.840.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|3.742.505.174
|Garanti Bankası
|1.715.038.738
|Gübre Fabrikaları
|1.551.840.995
|ASELSAN
|1.295.358.120
|Akbank
|1.149.748.539
|Koza Altın
|1.123.306.055
|Doğan Holding
|1.014.248.396
|Yapı ve Kredi Bankası
|969.483.844
|Tekfen Holding
|949.104.089
|Şişe Cam
|923.265.667
|Petkim
|882.189.318
|Türk Hava Yolları
|826.214.379
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|814.883.767
|Odaş Elektrik
|763.013.606
|Vakıflar Bankası
|762.610.724
|Otokar
|748.744.564
|Ereğli Demir Çelik
|716.405.004
|Zorlu Enerji
|645.185.698
|İhlas Gayrimenkul
|603.635.345
|Şekerbank
|591.895.860
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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