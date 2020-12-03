Borsada işlem hacmi sıralaması
03.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:47
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.847.817.223Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2.540.984.877Doğan Holding2.410.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.847.817.223
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.540.984.877
|Doğan Holding
|2.410.137.913
|Petkim
|1.979.911.552
|Türk Hava Yolları
|1.308.944.367
|Kardemir (D)
|1.264.880.549
|Şişe Cam
|1.176.849.945
|Emlak Konut GMYO
|1.046.223.813
|Selçuk Ecza Deposu
|854.948.309
|Pegasus
|779.621.605
|Yapı ve Kredi Bankası
|663.461.141
|Akbank
|662.108.315
|Tüpraş
|660.953.146
|Odaş Elektrik
|538.464.490
|Turkcell
|532.114.247
|Vakıflar Bankası
|470.373.970
|Türkiye Sigorta
|428.860.336
|Koza Madencilik
|371.997.169
|İş Bankası (C)
|348.334.100
|Halkbank
|329.148.306
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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