Borsada işlem hacmi sıralaması
27.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:54
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.192.412.094
Garanti Bankası 1.186.533.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.192.412.094
|Garanti Bankası
|1.186.533.303
|Şekerbank
|1.000.366.348
|Şişe Cam
|942.576.959
|Petkim
|836.299.454
|Kardemir (D)
|697.199.689
|Odaş Elektrik
|678.002.252
|Eczacıbaşı İlaç
|651.128.792
|ASELSAN
|631.986.902
|Türk Hava Yolları
|614.700.454
|Deva Holding
|607.317.073
|Emlak Konut GMYO
|585.753.176
|Yapı ve Kredi Bankası
|565.792.593
|Albaraka Türk
|428.924.754
|Zorlu Enerji
|413.262.832
|Akbank
|385.021.154
|Doğan Holding
|330.726.286
|Tüpraş
|317.506.225
|Turkcell
|313.434.926
|MLP Sağlık
|311.768.849
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500