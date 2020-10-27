Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.192.412.094

Garanti Bankası 1.186.533.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.192.412.094 Garanti Bankası 1.186.533.303 Şekerbank 1.000.366.348 Şişe Cam 942.576.959 Petkim 836.299.454 Kardemir (D) 697.199.689 Odaş Elektrik 678.002.252 Eczacıbaşı İlaç 651.128.792 ASELSAN 631.986.902 Türk Hava Yolları 614.700.454 Deva Holding 607.317.073 Emlak Konut GMYO 585.753.176 Yapı ve Kredi Bankası 565.792.593 Albaraka Türk 428.924.754 Zorlu Enerji 413.262.832 Akbank 385.021.154 Doğan Holding 330.726.286 Tüpraş 317.506.225 Turkcell 313.434.926 MLP Sağlık 311.768.849 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara