Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Kardemir (D) 1.435.722.724

Garanti Bankası 1.081.713.246

Petkim 1.067.895.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.435.722.724 Garanti Bankası 1.081.713.246 Petkim 1.067.895.765 Zorlu Enerji 889.323.828 Tüpraş 777.870.862 Şişe Cam 685.285.113 Güneş Sigorta 505.739.879 Akbank 369.116.066 Sasa Polyester 361.644.518 Emlak Konut GMYO 359.253.947 İpek Doğal Enerji 330.696.846 Türk Hava Yolları 300.618.149 Trakya Cam 283.049.579 Yapı ve Kredi Bankası 282.854.027 Aselsan 277.092.815 Gözde Girişim 234.315.099 Global Yatırım Holding 220.664.443 Vakıflar Bankası 210.350.997 İş Finansal Kiralama 186.638.459 Koç Holding 169.561.166 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA