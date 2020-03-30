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Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 753.407.480
ASELSAN 651.074.511
Garanti Bankası 589.563.

30.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 753.407.480
ASELSAN 651.074.511
Garanti Bankası 589.563.595
Pegasus 491.404.937
Eczacıbaşı İlaç 391.486.043
Sasa Polyester 336.706.822
Akbank 289.002.538
Yapı ve Kredi Bankası 191.259.182
İpek Doğal Enerji 188.093.630
Koza Madencilik 170.670.645
İş Bankası (C) 152.205.380
İş Finansal Kiralama 149.937.443
T. Halk Bankası 148.581.825
Ereğli Demir Çelik 147.606.522
Koza Altın 147.579.589
Turkcell 127.266.297
Bim Mağazalar 126.060.295
Tüpraş 124.286.981
Kardemir (D) 115.389.318
Arçelik 110.985.146
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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