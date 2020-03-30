Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 753.407.480

ASELSAN 651.074.511

Garanti Bankası 589.563.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 753.407.480 ASELSAN 651.074.511 Garanti Bankası 589.563.595 Pegasus 491.404.937 Eczacıbaşı İlaç 391.486.043 Sasa Polyester 336.706.822 Akbank 289.002.538 Yapı ve Kredi Bankası 191.259.182 İpek Doğal Enerji 188.093.630 Koza Madencilik 170.670.645 İş Bankası (C) 152.205.380 İş Finansal Kiralama 149.937.443 T. Halk Bankası 148.581.825 Ereğli Demir Çelik 147.606.522 Koza Altın 147.579.589 Turkcell 127.266.297 Bim Mağazalar 126.060.295 Tüpraş 124.286.981 Kardemir (D) 115.389.318 Arçelik 110.985.146 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA