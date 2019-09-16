Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.496.561.248
Garanti Bankası 1.087.076.
16.09.2019 18:48
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.496.561.248
|Garanti Bankası
|1.087.076.371
|Halkbank
|535.871.417
|Petkim
|415.738.800
|ASELSAN
|361.868.773
|Akbank
|247.490.877
|Tüpraş
|246.890.241
|Koza Madencilik
|242.137.110
|Kardemir (D)
|205.712.672
|İş Bankası (C)
|202.579.470
|Pegasus
|185.414.409
|Vakıflar Bankası
|173.472.774
|İpek Doğal Enerji
|155.419.048
|Bim Mağazalar
|116.390.516
|İş Fin.Kir.
|116.379.849
|Ereğli Demir Çelik
|103.638.219
|Yapı ve Kredi Bank.
|96.366.418
|Emlak Konut GMYO
|94.548.121
|Koza Altın
|93.743.300
|Türk Telekom
|92.623.878
Kaynak: AA