16.09.2019 18:48

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.496.561.248 Garanti Bankası 1.087.076.371 Halkbank 535.871.417 Petkim 415.738.800 ASELSAN 361.868.773 Akbank 247.490.877 Tüpraş 246.890.241 Koza Madencilik 242.137.110 Kardemir (D) 205.712.672 İş Bankası (C) 202.579.470 Pegasus 185.414.409 Vakıflar Bankası 173.472.774 İpek Doğal Enerji 155.419.048 Bim Mağazalar 116.390.516 İş Fin.Kir. 116.379.849 Ereğli Demir Çelik 103.638.219 Yapı ve Kredi Bank. 96.366.418 Emlak Konut GMYO 94.548.121 Koza Altın 93.743.300 Türk Telekom 92.623.878

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)