Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.639.783.201
Türk Hava Yolları 1.615.271.110
Akbank 1.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.639.783.201
Türk Hava Yolları 1.615.271.110
Akbank 1.038.704.914
Vakıflar Bankası 570.113.269
Kardemir (D) 540.549.006
İş Bankası (C) 457.606.091
Halkbank 357.941.810
Ereğli Demir Çelik 332.956.594
ASELSAN 324.875.252
Tüpraş 318.311.876
Petkim 311.545.529
Turkcell 265.930.333
Bim Mağazalar 260.323.373
Yapı ve Kredi Bank. 215.894.068
Türk Telekom 198.490.381
Emlak Konut GMYO 192.893.511
Koza Madencilik 154.964.102
Koç Holding 147.987.964
Koza Altın 128.147.787
Sabancı Holding 107.137.534
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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