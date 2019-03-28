Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.639.783.201
Türk Hava Yolları 1.615.271.110
Akbank 1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.639.783.201
|Türk Hava Yolları
|1.615.271.110
|Akbank
|1.038.704.914
|Vakıflar Bankası
|570.113.269
|Kardemir (D)
|540.549.006
|İş Bankası (C)
|457.606.091
|Halkbank
|357.941.810
|Ereğli Demir Çelik
|332.956.594
|ASELSAN
|324.875.252
|Tüpraş
|318.311.876
|Petkim
|311.545.529
|Turkcell
|265.930.333
|Bim Mağazalar
|260.323.373
|Yapı ve Kredi Bank.
|215.894.068
|Türk Telekom
|198.490.381
|Emlak Konut GMYO
|192.893.511
|Koza Madencilik
|154.964.102
|Koç Holding
|147.987.964
|Koza Altın
|128.147.787
|Sabancı Holding
|107.137.534
Kaynak: AA