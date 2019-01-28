Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.663.458.952 Garanti Bankası 858.121.010 Kardemir (D) 442.654.498 Aselsan 401.661.561 Akbank 359.090.193 Türk Telekom 302.450.129 T. Halk Bankası 279.864.032 Ereğli Demir Çelik 258.156.844 Petkim 248.095.090 İş Bankası (C) 168.043.469 Vakıflar Bankası 141.412.294 ICBC Turkey Bank 134.012.546 Emlak Konut GMYO 130.504.703 Koza Madencilik 129.439.597 Koza Altın 97.259.767 Sabancı Holding 85.686.233 Yapı ve Kredi Bank. 85.467.060 İpek Doğal Enerji 85.125.111 Pegasus 74.140.964 Tüpraş 66.217.728

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA