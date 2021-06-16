Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.095,00 -10,88 İş Bankası (C) 5,27 -1,13 -22,42 İş Bankası (Kur.) 320.100,00 10,00 -15,76 İş Fin.Kir. 3,09 -0,64 -19,95 İş Girişim 9,87 -0,10 -47,92 İş GMYO 1,97 -1,01 -22,44 İş Y. Men. Değ. 14,82 -1,00 -10,71 İş Yat. Ort. 2,94 -0,34 -12,58 İşbir Holding 6.010,30 0,15 119,55 Işık Plastik 29,54 -1,80 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -1,10 -21,05 İttifak Holding 1,57 0,00 -29,60 İz Hayvancılık Tarım 19,57 -3,12 8,72 İzmir Demir Çelik 2,18 -0,91 -34,13 İzmir Fırça 5,66 -2,25 1,80 Jantsa Jant Sanayi 87,10 0,17 110,14 Kafein Yazılım 25,44 -2,45 19,21 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,39 -0,32 Kaplamin 19,53 -1,71 -42,22 Kardemir (A) 6,78 -0,88 13,95 Kardemir (B) 6,78 -1,60 28,65 Kardemir (D) 7,51 0,13 29,93 Karel Elektronik 32,24 1,58 39,81 Karsan Otomotiv 3,77 1,62 16,00 Karsu Tekstil 8,29 -2,59 -3,04 Kartonsan 53,20 -1,30 -43,81 Katmerciler Ekipman 3,49 -1,41 13,31 Kent Gıda 243,00 -0,78 -31,66 Kerevitaş Gıda 4,46 -1,11 -32,22 Kervan Gıda 15,88 -0,13 20,12 Kervansaray Yat. Holding 0,67 -2,90 -46,83 Kiler GMYO 1,89 -1,56 -24,70 Klimasan Klima 22,22 -0,18 30,94 Koç Holding 19,00 0,16 -7,10 Konfrut Gıda 15,97 -1,30 -5,50 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,70 -0,74 181,67 Konya Çimento 766,60 -2,17 -32,16 Koray GMYO 5,99 -3,23 34,61 Kordsa Teknik Tekstil 21,54 0,00 38,52 Koza Altın 125,00 0,48 29,27 Koza Madencilik 15,56 -0,77 0,45 Körfez GMYO 5,11 -3,95 -11,90 Kristal Kola 1,99 -2,93 -49,23 Kron Telekomünikasyon 54,50 -0,55 47,94 Kuştur Kuşadası Turizm 286,00 0,00 81,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 0,87 0,87 Kütahya Porselen 35,30 -1,94 -30,03 Lider Faktoring 2,84 -1,05 -16,72 Link Bilgisayar 32,38 -1,58 2,48 Logo Yazılım 146,10 -0,20 17,29 Lokman Hekim Sağlık 9,62 -4,85 34,20 Lüks Kadife 49,94 -1,50 72,80 Makina Takım 2,93 -3,30 -14,08 Marka Yatırım Holding 5,52 -1,43 -14,15 Marmaris Altınyunus 204,20 -0,68 83,80 Marshall 274,90 -0,83 -10,37 Martı GMYO 1,03 0,00 -59,66 Martı Otel 2,09 -1,42 -1,88 Matriks Bilgi Dağıtım 34,52 -0,80 Mavi Giyim 55,10 -2,04 5,56 Mazhar Zorlu Holding 47,94 0,13 52,29 Mega Polietilen 7,84 -0,88 2,35 Menderes Tekstil 2,20 -0,90 -28,80 Mercan Kimya 9,89 -2,37 Merit Turizm 18,31 -9,98 76,75 Merko Gıda 5,42 -1,99 -37,27 Metemtur Yatırım 6,75 1,35 -16,52 Metro Holding 1,76 -0,56 -15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 -0,84 -18,69 Metro Yatırım Ortaklığı 1,91 -1,04 -18,03 Migros Ticaret 33,04 -0,48 -22,80 Milpa 4,25 -0,93 -7,61 Mistral GMYO 4,68 -1,06 -0,64 MLP Sağlık 21,64 0,46 8,91 MMC San. ve Tic. Yat. 6,60 0,00 43,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,29 0,14 -38,48 Mondi Tire Kutsan 6,55 -0,91 -13,82 Naturel Enerji 36,46 -1,30 2,68 Naturelgaz 8,77 -0,11 Net Holding 4,77 -0,42 39,07 Netaş Telekom. 21,38 -0,74 -23,86 Niğbaş Niğde Beton 11,00 -2,57 -78,85 Nuh Çimento 43,88 -0,32 -8,64 Nurol GMYO 11,65 2,10 59,81 Odaş Elektrik 2,06 0,00 -47,18 Orge Enerji Elektrik 5,72 -1,38 24,01 Orma Orman Mahsulleri 31,60 -1,25 114,67 Osmanlı Menkul 25,44 -0,63 -17,78 Ostim Endüstriyel Yat 2,40 0,42 -12,85 Otokar 293,10 -1,48 -3,68 Oyak Çimento 7,18 -0,55 -18,22 Oyak Yat. Ort. 7,64 -0,26 10,69 Oyak Yatırım Menkul Değerler 25,38 8,37 Oylum Sınai Yatırımlar 4,10 -2,15 -12,95 Özak GMYO 4,12 -0,72 -19,22 Özbal Çelik Boru 8,03 -2,07 22,60 Özderici GMYO 1,66 -1,78 -25,23 Özerden Plastik 8,52 0,35 -5,33 Pamukova Elektrik 32,88 -2,38 54,22 Panora GMYO 6,11 -0,49 0,04 Papilon Savunma 14,97 -0,60 -34,23 Park Elek.Madencilik 5,10 0,20 -5,03 Parsan 32,26 -0,43 32,76 Pegasus 78,35 -0,57 5,03 Peker GMYO 1,00 0,00 -55,79 Penguen Gıda 3,23 0,31 -36,04 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,84 2,63 Pera GMYO 1,43 -0,69 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 23,78 -0,42 29,74 Petkim 5,94 0,17 19,28 Petrokent Turizm 2.500,10 -3,83 175,83 Pınar Et ve Un 18,88 -0,84 -13,73 Pınar Su 7,39 -0,67 -0,54 Pınar Süt 18,87 -0,42 -16,32 Plastikkart 14,18 0,07 -1,87 Polisan Holding 2,79 -0,36 -27,43 Politeknik Metal 302,50 1,78 -25,44 Prizma Press Matbaacılık 4,71 0,21 -14,05 QNB Finans Fin. Kir. 90,55 0,00 -27,73 QNB Finansbank 43,36 1,12 -38,37 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,04 0,37 Ral Yatırım Holding 3,16 -0,63 -28,83 Ray Sigorta 9,44 -1,46 -38,90 Reysaş GMYO 3,84 0,79 -29,54 Reysaş Lojistik 4,04 2,54 -21,92 Rhea Girişim 2,17 -0,91 -41,67 Rodrigo Tekstil 16,02 0,19 16,85 Royal Halı 3,31 -1,49 -3,78 RTA Laboratuvarları 20,02 -0,30 -33,88 Sabancı Holding 9,31 -1,17 -15,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,72 -0,90 -29,04 Sanel Mühendislik 4,04 -0,25 18,13 Sanifoam Sünger 13,76 2,76 1,18 Sanko Pazarlama 10,10 0,80 8,98 Saray Matbaacılık 5,67 2,35 -35,35 Sarkuysan 12,84 -2,36 47,63 Sasa Polyester 32,68 0,25 118,09 Say Yenilenebilir Enerji 27,72 -0,07 225,73 Sekuro Plastik 23,00 -3,44 64,76 Selçuk Ecza Deposu 9,02 -0,44 -32,85 Selçuk Gıda 3,76 -0,53 -24,50 Senkron Güvenlik 30,00 0,00 14,24 Serve Film Prodüksiyon 14,75 0,00 -7,81 Servet GMYO 89,60 -1,86 14,29 Seyitler Kimya 14,60 -3,44 8,44 Silverline Endüstri 5,30 -1,85 -38,37 Sinpaş GMYO 3,95 -1,50 -5,50 Smartiks Yazılım 5,54 -1,42 -37,47 Sodaş Sodyum Sanayii 23,90 -1,16 -9,25 Söktaş 4,56 -0,87 -10,41 Sönmez Filament 37,50 -3,85 -46,58 Sönmez Pamuklu 15,01 -2,15 -37,46 Sumaş Suni Tahta 57,95 1,85 13,07 Şeker Fin. Kir. 6,12 -0,65 -4,38 Şekerbank 1,13 0,00 -25,17 Şişe Cam 8,14 0,49 13,69 Şok Marketler Ticaret 11,16 1,27 -11,57 T. Halk Bankası 5,17 -3,54 -7,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,20 0,00 -28,53 T.S.K.B. 1,35 -0,74 -22,70 T.Tuborg 17,40 -0,11 -3,71 Taç Tarım Ürünleri 23,56 0,26 123,74 Tat Gıda 8,61 -0,35 -25,53 TAV Havalimanları 27,48 0,96 29,01 Taze Kuru Gıda 115,10 -9,94 -46,79 Tek-Art Turizm 1,78 -0,56 -11,88 Tekfen Holding 14,94 -0,73 -8,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,03 1,44 -18,82 Temapol Polimer Plastik 16,32 1,37 41,91 TGS Dış Ticaret 11,98 -3,00 -5,74 Tofaş Oto. Fab. 30,32 -1,04 -1,91 Torunlar GMYO 3,29 -0,60 -15,64 Trabzon Liman 31,78 -1,67 -1,06 Trabzonspor Sportif 2,76 0,73 13,11 Trend GMYO 7,00 -1,13 -44,31 TSKB GMYO 3,57 -2,99 -37,91 Tuğçelik 10,90 -6,60 34,90 Tukaş 6,99 0,00 -27,86 Turcas Petrol 3,71 0,27 -23,51 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,07 -1,37 Turkcell 16,57 -0,18 5,58 Tümosan Motor ve Traktör 17,48 0,69 24,24 Tüpraş 104,20 1,26 -3,52 Türk Hava Yolları 14,58 0,62 12,94 Türk İlaç Serum 36,78 -1,82 Türk Prysmian Kablo 12,62 1,53 4,62 Türk Telekom 7,15 0,00 -14,01 Türk Traktör 171,70 -0,92 0,78 Türker Proje Gayrimenkul 134,40 -0,96 19,04 Türkiye Sigorta 5,15 -0,39 -16,64 Ufuk Yatırım 14,12 -5,74 5,37 Ulaşlar Turizm Yat. 4,29 -1,15 1,18 Ulusoy Elektrik 57,95 0,17 12,85 Ulusoy Un Sanayi 5,14 0,59 1,01 Umpaş Holding 1,27 5,83 -51,34 Uşak Seramik 2,02 -0,49 -13,68 Utopya Turizm 23,40 -9,93 -39,69 Uzertaş Boya 45,98 10,00 -18,76 Ülker Bisküvi 21,16 -0,28 -5,19 Ünlü Yatırım Holding 6,13 -1,13 Vakıf Fin. Kir. 8,24 -4,07 93,43 Vakıf GMYO 1,62 -1,22 -32,47 Vakıf Yat. Ort. 5,26 -2,05 -28,53 Vakıflar Bankası 3,70 -2,12 -21,44 Vakko Tekstil 13,39 -5,37 113,68 Vanet Gıda 5,06 -0,39 -34,54 Verusa Holding 50,70 -0,88 12,42 Verusaturk Girisim 24,86 -1,35 90,06 Vestel 29,34 -0,61 39,32 Vestel Beyaz Eşya 46,52 -0,77 17,03 Viking Kağıt 5,74 -1,71 -36,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 0,00 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,36 -2,23 -7,82 Yataş 13,16 -2,01 -8,93 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 -2,01 -11,36 Yeni Gimat GMYO 13,87 -1,00 19,65 Yeşil GMYO 1,14 0,88 -17,39 Yeşil Yapı 1,33 -0,75 -27,72 Yeşil Yatırım Holding 2,38 -7,39 -44,34 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.251,00 -0,27 -8,65 Yonga Mobilya 22,24 1,00 -25,34 Yükselen Çelik 5,11 -0,97 -2,33 Yünsa 12,86 0,47 -7,43 Ziraat Gayrimenkul 1,62 -0,61 Zorlu Enerji 2,01 1,01 -27,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye geliyor Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi Türkiye'nin en güçlü markası İş Bankası oldu