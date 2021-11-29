Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,34 4,09 -31,01 Acıpayam Selüloz 17,24 0,23 1,24 Adel Kalemcilik 25,30 0,24 -24,23 Adese Gayrimenkul 0,82 5,13 -66,13 Afyon Çimento 3,69 -0,54 -27,79 AGESA Hayat Emeklilik 19,63 -1,51 14,55 Ak Enerji 1,87 -0,53 -15,38 Akbank 6,52 -1,36 -3,52 Akçansa 17,87 -0,61 10,98 Akdeniz Yatırım Hold. 1,77 -1,12 -26,35 Akfen GMYO 5,30 1,53 103,00 Akın Tekstil 37,38 4,36 17,70 Akiş GMYO 1,77 0,57 -36,61 Akmerkez GMYO 39,08 -1,41 -36,11 Aksa 27,14 4,22 96,46 Aksa Enerji 8,96 -1,32 140,86 Aksigorta 7,63 -1,17 -8,17 Aksu Enerji 21,44 1,80 184,08 Alarko Carrıer 314,60 2,98 -13,11 Alarko GMYO 26,52 -1,56 4,70 Alarko Holding 10,89 -1,89 27,79 Albaraka Türk 1,86 -4,62 -4,12 Alcatel Lucent Teletaş 27,28 1,11 -8,02 Alkim Kağıt 15,62 1,63 20,68 Alkim Kimya 18,21 0,11 29,27 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,22 1,67 -16,77 Altınyunus Çeşme 53,10 0,57 6,29 Anadolu Efes 24,46 0,82 14,51 Anadolu Grubu Holding 37,04 0,16 41,78 Anadolu Hayat Emek. 11,42 0,71 42,12 Anadolu Isuzu 25,20 0,16 40,00 Anadolu Sigorta 6,16 -1,28 -14,69 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 23,86 2,76 Anel Elektrik 2,53 -0,78 -5,73 Arçelik 43,00 0,37 51,10 ARD Bilişim Teknolojileri 55,85 1,55 16,16 Arena Bilgisayar 11,34 3,09 4,01 Armada Bilgisayar 65,60 3,72 33,66 Arsan Tekstil 5,19 2,57 30,21 Arzum Ev Aletleri 16,54 0,18 -31,55 Aselsan 21,38 3,38 18,26 Ata GMYO 3,63 1,40 -34,12 Atakule GMYO 2,67 -0,37 14,05 Atlantis Yatırım Holding 6,93 -0,72 24,64 Atlas Yat. Ort. 1,26 0,00 -28,00 ATP Bilgisayar 71,70 7,34 Avrasya GMYO 1,77 1,72 -32,43 Avrasya Petrol ve Tur. 2,10 -1,41 -34,38 Avrupa Yatırım Holding 6,38 0,63 6,33 Aydem Enerji 6,58 -0,30 Ayen Enerji 6,33 0,48 17,01 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,90 -2,45 76,42 Aygaz 21,28 2,21 50,00 Bagfaş 10,40 -2,16 45,25 Bak Ambalaj 19,14 -0,67 -3,22 Balatacılar Balatacılık 10,64 9,92 29,13 Bantaş Ambalaj 3,37 2,74 7,78 Banvit 71,80 -0,07 38,08 Başkent Doğalgaz GMYO 12,34 6,38 Baştaş Başkent Çimento 9,06 0,44 -47,84 Batı Çimento 14,11 2,92 199,58 Batısöke Çimento 2,32 -1,28 -4,92 Bayrak Taban Sanayi 7,13 0,71 -32,80 Bera Holding 10,76 0,56 -46,94 Berkosan Yalıtım 8,96 2,40 0,45 Beşiktaş Futbol Yat. 5,36 -6,94 32,67 Beyaz Filo 8,44 -0,94 -16,26 Bilici Yatırım 15,77 0,32 185,00 Bim Mağazalar 68,80 -0,43 -0,50 Biotrend Çevre ve Enerji 6,17 0,16 Birko Mensucat 1,01 2,02 -9,01 Birleşim Mühendislik 9,34 0,11 Birlik Mensucat 2,02 0,00 -41,62 Bizim Mağazaları 14,24 -0,14 -4,90 BMS Çelik Hasır 8,92 -0,22 Boğaziçi Beton Sanayi 4,57 0,22 Borusan Mannesmann 27,02 0,15 -2,81 Borusan Yat. Paz. 384,40 1,51 -15,38 Bosch Fren Sistemleri 921,30 -0,60 -25,08 Bossa 30,50 2,35 70,87 Brisa 29,40 1,52 51,83 Burçelik 23,56 1,64 12,08 Burçelik Vana 22,62 4,72 -54,45 Bursa Çimento 4,35 0,93 -12,61 Carrefoursa 41,62 -0,14 -42,03 Casa Emtia Petrol 110,00 -0,90 3,77 Ceo Event Medya 10,92 2,15 69,83 Coca Cola İçecek 89,75 -1,05 41,32 Cosmos Yat. Holding 9,97 4,29 23,70 Credıtwest Faktorıng 4,43 -0,23 -24,53 Çan2 Termik 12,18 4,73 Çelebi 171,10 -1,27 -6,26 Çelik Halat 7,51 3,87 -17,45 Çemaş Döküm 1,17 -1,68 -31,28 Çemtaş 16,40 0,92 4,38 Çimbeton 204,50 0,25 -31,03 Çimentaş 27,82 2,28 -23,06 Çimsa 31,22 -0,76 75,39 Çuhadaroğlu Metal 9,26 -1,38 21,73 Dagi Giyim 2,63 0,77 -22,79 Dagi Yatırım Holding 10,40 0,58 -19,38 Dardanel 2,85 1,79 -46,48 Datagate Bilgisayar 12,87 2,55 -20,11 Demısaş Döküm 9,47 1,28 46,24 Denge Holding 1,29 -1,53 -57,53 Deniz GMYO 1,62 -0,61 -12,05 Derimod 7,87 -6,53 -19,20 Derlüks Yatırım Holding 4,60 1,32 -47,85 Desa Deri 8,35 -1,18 -14,27 Despec Bilgisayar 9,55 1,60 -26,88 Deva Holding 30,86 3,35 28,27 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,23 2,37 4,22 Diriteks Diriliş Tekstil 3,96 -2,22 6,17 Ditaş Doğan 26,56 9,93 104,21 DO-CO 967,60 -1,40 53,59 Doğan Burda 319,90 9,97 1325,58 Doğan Holding 3,02 -0,66 0,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 -0,44 -3,82 Doğu Aras Enerji 89,75 0,28 Doğusan 3,36 0,30 -7,47 Doğuş GMYO 10,98 4,27 34,39 Doğuş Otomotiv 45,22 2,77 74,44 Döktaş Dökümcülük 31,10 -1,33 1,57 Duran Doğan Basım 21,60 3,55 105,91 Dyo Boya 9,88 0,82 -12,16 Eczacıbaşı İlaç 7,22 3,14 0,25 Eczacıbaşı Yatırım 48,94 2,86 81,80 E-Data Teknoloji 11,84 2,78 Edip Gayrimenkul 3,44 -3,10 3,61 Ege Endüstri 1.744,00 2,35 4,75 Ege Gübre 231,20 3,26 61,16 Ege Profil 31,74 1,73 -15,69 Ege Seramik 14,38 0,63 48,82 Egeplast 22,20 0,09 -33,33 Ekiz Kimya 8,16 7,65 14,45 Elite Naturel Organik Gıda 23,06 4,25 Emek Elektrik 2,75 0,00 -3,69 Eminiş Ambalaj 19,30 -7,12 -47,61 Emlak Konut GMYO 2,25 1,35 6,40 Enerjisa Enerji 12,73 -0,70 10,40 Enka İnşaat 15,17 -1,56 115,43 Erbosan 122,80 1,07 202,80 Ereğli Demir Çelik 22,58 0,44 71,89 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,16 1,94 Ersu Gıda 4,89 0,62 -1,01 Escar Turizm Taşımacılık 29,96 4,76 Escort Teknoloji 5,26 -1,50 -19,94 Esenboğa Elektrik 29,48 1,87 54,94 Etiler Gıda 5,50 0,92 38,19 Euro Kapital Yat. Ort. 3,44 -1,15 -9,94 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 -0,30 -5,04 Euro Yat. Ort. 3,58 -0,83 -19,40 Euro Yatırım Holding 1,70 -0,58 -40,14 Europap Tezol Kağıt 14,25 1,57 Fade Gıda 7,88 7,50 51,49 Fenerbahçe Futbol 34,06 1,98 15,22 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,23 -1,33 -24,35 F-M İzmit Piston 118,20 0,17 -3,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,77 -0,58 5,68 Ford Otosan 242,40 1,42 101,84 Formet Metal ve Cam 1,20 0,84 -51,08 Frigo Pak Gıda 3,98 -4,10 53,66 Galata Wind Enerji 4,83 -1,23 Galatasaray Sportif 3,91 -3,93 -3,46 Garanti Bankası 11,39 -0,44 12,21 Garanti Faktoring 12,80 3,90 15,00 Garanti Yat. Ort. 2,50 0,81 -22,26 Gedik Y. Men. Değ. 7,45 2,05 25,71 Gediz Ambalaj 17,45 -2,19 30,22 Gelecek Varlık Yönetimi 12,82 1,26 Gen İlaç 14,81 2,56 Gentaş 3,49 2,95 -22,67 Gersan Elektrik 5,43 1,12 -11,56 Gimat Mağazacılık 2,11 -0,94 Girişim Elektrik Sanayi 23,20 3,76 Global Men. Değ. 6,06 -1,30 0,83 Global Yat. Holding 2,03 -1,46 -42,22 Good-Year 9,02 -1,31 13,20 Göltaş Çimento 39,00 0,41 -4,98 Gözde Girişim 8,94 0,45 12,03 GSD Denizcilik 3,89 -0,51 59,74 GSD Holding 3,11 1,63 23,90 Gübre Fabrik. 77,35 0,78 -10,11 Güler Yat. Holding 3,16 2,27 -8,74 Halk GMYO 2,61 0,77 -14,37 Hatay Tekstil 17,80 6,27 30,54 Hedef Girişim 2,64 0,00 4,56 Hedef Holding 3,42 -0,87 Hektaş 11,56 0,96 116,39 HUB Girişim 9,59 1,70 -47,31 Hürriyet Gzt. 2,15 1,42 2,38 ICBC Turkey Bank 5,95 2,41 -8,46 İdeal Finansal Teknolojiler 31,02 -7,51 130,46 İdealist GMYO 1,90 -0,52 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,95 -1,04 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,00 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,72 0,00 -70,77 İhlas Haber Ajansı 6,36 6,89 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,70 0,00 -38,60 İndeks Bilgisayar 7,42 2,63 59,71 Info Yatırım 5,28 -2,76 13,05 İntema 50,45 9,96 26,44 Inveo Yatırım Holding 27,80 -1,97 92,09 İpek Doğal Enerji 13,69 -0,87 4,66 İskenderun Demir Çelik 19,73 1,34 118,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi