Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,94 1,86 -36,18 Acıpayam Selüloz 16,40 0,18 -3,69 Adel Kalemcilik 28,98 4,24 -15,35 Adese Gayrimenkul 1,25 -0,79 -55,36 Afyon Çimento 3,72 0,54 -27,20 AGESA Hayat Emeklilik 19,27 -0,05 9,58 Ak Enerji 1,65 1,23 -25,34 Akbank 5,73 2,50 -15,21 Akçansa 14,86 0,54 -7,72 Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 0,53 -21,77 Akfen GMYO 2,17 0,93 -16,88 Akın Tekstil 34,66 0,23 9,13 Akiş GMYO 1,81 1,12 -35,18 Akmerkez GMYO 39,64 0,10 -36,53 Aksa 19,18 -3,18 38,84 Aksa Enerji 13,56 -1,02 82,26 Aksigorta 7,59 0,40 -12,74 Aksu Enerji 10,61 4,02 40,58 Alarko Carrıer 311,00 5,64 -14,45 Alarko GMYO 20,86 0,58 -17,65 Alarko Holding 9,09 0,11 6,67 Albaraka Türk 1,51 0,67 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 25,54 1,03 -13,89 Alkim Kağıt 15,01 1,08 15,96 Alkim Kimya 15,18 0,40 7,76 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,75 2,94 -20,09 Altınyunus Çeşme 57,25 9,99 14,59 Anadolu Efes 21,80 0,55 2,05 Anadolu Grubu Holding 25,14 1,78 -3,77 Anadolu Hayat Emek. 9,29 1,20 15,61 Anadolu Isuzu 16,37 1,30 -9,06 Anadolu Sigorta 6,33 0,48 -12,33 Anel Elektrik 2,70 1,89 -14,83 Arçelik 32,90 0,37 15,61 ARD Bilişim Teknolojileri 53,35 1,04 10,96 Arena Bilgisayar 10,68 0,09 -2,04 Armada Bilgisayar 53,40 0,00 8,80 Arsan Tekstil 4,80 3,00 18,95 Arzum Ev Aletleri 17,95 -1,75 -25,72 Aselsan 15,69 2,02 -14,03 Ata GMYO 4,47 -1,11 -18,87 Atakule GMYO 4,97 9,96 112,29 Atlantis Yatırım Holding 3,83 1,32 -31,12 Atlas Yat. Ort. 1,51 -0,66 -13,71 ATP Bilgisayar 33,80 0,36 Avrasya GMYO 3,24 0,93 23,69 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 1,06 -10,94 Avrupa Yatırım Holding 4,84 0,00 -19,33 Aydem Enerji 7,63 2,14 Ayen Enerji 4,89 1,45 -9,61 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 -1,48 77,31 Aygaz 14,19 1,00 0,03 Bagfaş 18,02 1,18 -9,90 Bak Ambalaj 21,44 -1,20 8,41 Balatacılar Balatacılık 4,79 0,00 -41,87 Bantaş Ambalaj 3,53 0,86 12,90 Banvit 66,55 0,38 27,98 Başkent Doğalgaz GMYO 24,68 9,98 Baştaş Başkent Çimento 10,10 0,90 -41,85 Batı Çimento 13,30 1,14 182,38 Batısöke Çimento 2,33 3,56 -4,51 Bayrak Taban Sanayi 8,68 -0,46 -18,19 Bera Holding 9,90 -0,40 -51,18 Berkosan Yalıtım 9,68 -1,53 8,52 Beşiktaş Futbol Yat. 6,11 -1,93 51,24 Beyaz Filo 8,94 1,02 -11,30 Bilici Yatırım 18,73 -1,42 238,49 Bim Mağazalar 72,85 2,17 2,18 Biotrend Çevre ve Enerji 27,70 -0,36 Birko Mensucat 1,02 -2,86 -8,11 Birleşim Mühendislik 11,01 9,99 Birlik Mensucat 2,24 0,45 -35,26 Bizim Mağazaları 12,78 0,71 -16,80 BMS Çelik Hasır 8,29 -2,24 Boğaziçi Beton Sanayi 4,87 1,46 Borusan Mannesmann 27,00 3,13 -2,88 Borusan Yat. Paz. 433,10 9,09 -4,66 Bosch Fren Sistemleri 862,70 1,73 -29,85 Bossa 30,70 0,00 71,99 Brisa 21,98 0,46 13,51 Burçelik 18,82 1,84 -10,47 Burçelik Vana 22,00 1,57 -55,70 Bursa Çimento 3,53 1,15 -29,08 Carrefoursa 36,66 -0,11 -48,94 Casa Emtia Petrol 112,00 -0,44 5,66 Ceo Event Medya 8,37 -0,48 30,17 Coca Cola İçecek 87,10 -0,17 37,15 Cosmos Yat. Holding 10,08 -4,00 25,06 Credıtwest Faktorıng 4,68 -0,21 -20,27 Çan2 Termik 12,55 1,21 Çelebi 170,20 2,04 -6,75 Çelik Halat 6,41 0,31 -29,54 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 13,51 0,30 -14,01 Çimbeton 216,50 2,66 -26,98 Çimentaş 29,00 1,40 -19,80 Çimsa 25,48 0,79 43,15 Çuhadaroğlu Metal 7,57 -0,13 -0,49 Dagi Giyim 3,90 -4,65 14,49 Dagi Yatırım Holding 14,72 0,20 14,11 Dardanel 2,52 4,56 -52,68 Datagate Bilgisayar 12,19 1,84 -24,33 Demısaş Döküm 7,23 -0,96 11,65 Denge Holding 1,78 1,14 -41,40 Deniz GMYO 2,23 -0,45 21,06 Derimod 10,12 0,60 3,90 Derlüks Yatırım Holding 5,11 1,19 -42,06 Desa Deri 8,87 -0,56 -8,93 Despec Bilgisayar 10,03 0,50 -23,20 Deva Holding 24,38 -0,65 1,34 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,56 0,17 7,28 Diriteks Diriliş Tekstil 2,70 -2,88 -27,61 Ditaş Doğan 15,79 0,89 21,41 DO-CO 665,40 1,56 5,62 Doğan Burda 23,26 -3,16 3,65 Doğan Holding 2,61 0,38 -12,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,21 0,45 -5,11 Doğusan 7,00 0,29 59,82 Doğuş GMYO 9,16 4,09 12,12 Doğuş Otomotiv 27,22 0,00 5,00 Döktaş Dökümcülük 31,00 4,45 1,24 Duran Doğan Basım 12,30 4,77 17,25 Dyo Boya 10,91 0,93 -3,00 Eczacıbaşı İlaç 6,29 0,80 -12,66 Eczacıbaşı Yatırım 42,54 0,90 58,03 E-Data Teknoloji 17,89 -2,72 Edip Gayrimenkul 3,45 -1,15 3,92 Ege Endüstri 1.273,00 1,47 -23,54 Ege Gübre 177,20 1,26 23,52 Ege Profil 29,82 0,40 -22,02 Ege Seramik 13,61 1,95 40,85 Egeplast 23,40 -0,43 -29,73 Ekiz Kimya 6,60 0,00 -7,43 Emek Elektrik 2,85 -1,04 -0,19 Eminiş Ambalaj 20,32 0,20 -44,84 Emlak Konut GMYO 1,87 1,08 -11,57 Enerjisa Enerji 10,79 0,37 -6,42 Enka İnşaat 10,16 1,60 44,28 Erbosan 140,90 -2,49 247,43 Ereğli Demir Çelik 18,58 -0,32 41,44 Ersu Gıda 3,35 0,00 -32,19 Escar Turizm Taşımacılık 19,47 -1,67 Escort Teknoloji 5,89 0,68 -10,35 Esenboğa Elektrik 31,94 4,17 67,87 Etiler Gıda 5,40 3,85 35,68 Euro Kapital Yat. Ort. 6,66 -3,62 74,37 Euro Trend Yat. Ort. 3,59 -0,28 1,46 Euro Yat. Ort. 3,67 3,38 -17,37 Euro Yatırım Holding 3,23 3,53 13,73 Fade Gıda 8,68 1,88 66,87 Fenerbahçe Futbol 34,90 1,22 18,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 0,81 -15,53 F-M İzmit Piston 114,50 1,78 -6,61 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,10 -1,67 8,21 Ford Otosan 171,00 0,12 40,00 Formet Metal ve Cam 1,24 0,00 -49,45 Frigo Pak Gıda 17,15 1,36 -18,26 Galata Wind Enerji 3,81 1,87 Galatasaray Sportif 3,72 0,54 -8,15 Garanti Bankası 9,47 1,07 -6,71 Garanti Faktoring 8,11 -0,25 -27,13 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,45 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 7,49 1,77 26,39 Gediz Ambalaj 37,40 -0,80 39,55 Gen İlaç 15,47 -0,39 Gentaş 3,22 2,22 -28,66 Gersan Elektrik 5,90 1,03 -3,91 Girişim Elektrik Sanayi 22,60 9,92 Global Men. Değ. 6,06 -0,16 0,83 Global Yat. Holding 2,30 0,88 -34,53 Good-Year 7,70 1,18 -3,37 Göltaş Çimento 42,86 0,09 4,42 Gözde Girişim 5,63 0,72 -29,45 GSD Denizcilik 2,84 8,40 16,62 GSD Holding 2,01 4,69 -19,92 Gübre Fabrik. 53,70 1,32 -37,59 Güler Yat. Holding 2,39 -1,65 -30,98 Halk GMYO 2,22 -0,45 -27,16 Hatay Tekstil 16,80 2,38 23,21 Hedef Girişim 2,73 3,41 8,13 Hektaş 8,07 0,62 51,06 HUB Girişim 10,37 0,29 -43,02 Hürriyet Gzt. 1,44 0,70 -31,43 ICBC Turkey Bank 5,17 0,78 -20,46 İdealist Danışmanlık 47,52 0,93 253,05 İdealist GMYO 2,72 -1,45 14,62 İhlas Ev Aletleri 1,05 1,94 -43,64 İhlas Gayrimenkul 0,98 1,03 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,16 0,87 -52,91 İhlas Holding 0,58 -1,69 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,84 1,20 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,24 0,65 34,31 Info Yatırım 3,59 0,56 -23,14 İntema 40,08 1,93 0,45 Inveo Yatırım Holding 100,50 0,55 127,27 İpek Doğal Enerji 12,49 1,79 -4,51 İskenderun Demir Çelik 12,31 0,00 36,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılıyor