Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

10.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)230.000,00

13,12
İş Bankası (B)43.017,90-4,646,22
İş Bankası (C)6,460,47-7,71
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.4,22-2,099,33
İş Girişim26,441,3839,53
İş GMYO2,580,001,57
İş Y. Men. Değ.19,271,479,12
İş Yat. Ort.4,190,2419,03
İşbir Holding5.099,90-2,3086,13
Işık Plastik Sanayi30,18-6,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,47-0,6828,95
İttifak Holding2,770,0024,22
İz Hayvancılık Tarım27,94-6,5655,22
İzmir Demir Çelik12,771,8318,57
İzmir Fırça7,05-0,7026,80
Jantsa Jant Sanayi637,404,9292,16
Kafein Yazılım29,589,9638,35
Kaplamin29,66-1,79-12,25
Kardemir (A)5,850,34-1,68
Kardemir (B)5,83-0,3410,63
Kardemir (D)7,030,1421,63
Karel Elektronik27,900,0020,99
Karsan Otomotiv4,81-1,8448,00
Karsu Tekstil11,54-6,1834,97
Kartonsan83,951,27-12,14
Katmerciler Ekipman4,88-2,4058,44
Kent Gıda322,000,03-9,45
Kerevitaş Gıda6,52-0,76-0,91
Kervan Gıda16,06-2,3121,48
Kervansaray Yat. Holding1,10-0,90-12,70
Kiler GMYO2,905,8415,54
Klimasan Klima19,955,5617,56
Koç Holding22,301,645,59
Konfrut Gıda21,70-0,5528,40
Kontrolmatik Teknoloji Enerji78,309,97230,66
Konya Çimento1.515,80-0,0834,14
Kordsa Teknik Tekstil22,820,9746,75
Koza Altın136,80-0,5141,47
Koza Madencilik16,963,049,49
Körfez GMYO6,296,798,45
Kristal Kola4,384,2911,73
Kron Telekomünikasyon71,403,2593,81
Kuştur Kuşadası Turizm195,00-3,4723,97
Kuyumcukent Gayrimenkul2,480,007,83
Kütahya Porselen49,520,04-1,84
Lider Faktoring3,83-1,5412,32
Link Bilgisayar31,162,70-2,24
Logo Yazılım139,000,2210,76
Lokman Hekim Sağlık16,09-0,5649,64
Lüks Kadife48,007,9666,09
Makina Takım4,014,4317,60
Marka Yatırım Holding6,89-0,727,15
Marmaris Altınyunus259,80-5,56133,84
Marshall328,10-0,216,98
Martı GMYO2,84-1,053,27
Martı Otel2,27-1,736,57
Mavi Giyim53,950,093,35
Mazhar Zorlu Holding36,48-1,6715,88
Mega Polietilen9,90-0,6029,24
Menderes Tekstil3,30-2,656,80
Merit Turizm198,009,09136,56
Merko Gıda8,05-0,98-6,83
Metemtur Otelcilik28,161,8127,42
Metro Holding2,303,1410,58
Metro Petrol ve Tesisleri3,151,299,00
Metro Yatırım Ortaklığı2,42-1,223,86
Migros Ticaret46,003,427,48
Milpa6,102,1832,61
Mistral GMYO5,050,407,22
MLP Sağlık23,96-1,7220,58
MMC San. ve Tic. Yat.7,251,1257,61
Mondi Tire Kutsan8,203,407,89
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret45,006,7426,26
Net Holding4,313,6125,66
Netaş Telekom.33,244,4618,38
Niğbaş Niğde Beton28,24-6,30-45,69
Nuh Çimento51,300,694,18
Nurol GMYO12,451,8070,78
Odaş Elektrik4,211,697,95
Olmuksan-IP8,75-1,91-26,16
Orge Enerji Elektrik9,96-3,1134,96
Orma Orman Mahsulleri23,64-3,9060,60
Osmanlı Menkul35,00-0,4013,12
Ostim Endüstriyel Yat4,151,971,72
Otokar394,70-1,3323,96
Oyak Çimento8,54-0,58-2,73
Oyak Yat. Ort.10,20-1,8346,76
Oylum Sınai Yatırımlar5,282,5212,10
Özak GMYO5,440,746,67
Özbal Çelik Boru9,033,3237,86
Özderici GMYO2,482,4811,71
Özerden Plastik12,482,5538,67
Pamukova Elektrik21,964,673,00
Panora GMYO7,130,4215,19
Papilon Savunma23,201,311,93
Park Elek.Madencilik6,16-2,0714,71
Parsan30,445,6225,27
Pegasus73,900,54-0,94
Peker GMYO2,42-0,41-7,28
Penguen Gıda5,13-0,581,58
Pera GMYO2,281,3330,16
Pergamon Dış Ticaret37,089,9694,28
Petkim5,12-3,212,81
Petrokent Turizm1.895,004,59109,07
Pınar Et ve Un24,02-0,663,18
Pınar Su8,840,2318,98
Pınar Süt25,68-0,8511,27
Plastikkart18,66-1,9429,13
Polisan Holding4,02-0,744,15
Politeknik Metal382,00-2,03-6,37
Prizma Press Matbaacılık6,022,739,85
QNB Finans Fin. Kir.133,60-5,586,62
QNB Finansbank72,002,562,35
Ral Yatırım Holding4,63-1,914,28
Ray Sigorta16,32-1,925,63
Reysaş GMYO5,760,355,69
Reysaş Lojistik8,48-0,24-8,23
Rhea Girişim3,630,28-2,42
Rodrigo Tekstil23,84-6,6673,89
Royal Halı3,821,6011,05
RTA Laboratuvarları26,26-0,53-13,28
Sabancı Holding11,340,89-1,05
Safkar Ege Soğutmacılık12,42-0,8014,15
Sanel Mühendislik4,180,4822,22
Sanifoam Sünger22,605,1266,18
Sanko Pazarlama9,88-0,405,22
Saray Matbaacılık7,240,00-17,45
Sarkuysan10,12-0,2014,48
Sasa Polyester29,963,8148,17
Say Yenilenebilir Enerji11,203,1331,61
Sekuro Plastik45,5410,00226,22
Selçuk Ecza Deposu13,290,30-2,64
Selçuk Gıda4,670,43-6,22
Senkron Güvenlik27,00-1,822,82
Serve Film Prodüksiyon19,21-9,9820,06
Servet GMYO135,401,4272,70
Seyitler Kimya44,604,3577,75
Silverline Endüstri6,95-0,29-19,19
Sinpaş GMYO5,294,1326,56
Smartiks Yazılım9,163,503,39
Sodaş Sodyum Sanayii34,98-2,2931,14
Sok Marketler Ticaret13,57-1,387,53
Söktaş6,33-0,9424,36
Sönmez Filament85,204,9921,37
Sönmez Pamuklu25,92-0,158,00
Sumaş Suni Tahta69,00-2,8234,63
Şeker Fin. Kir.8,65-2,1535,16
Şekerbank1,470,00-2,65
Şişe Cam7,70-0,775,34
T. Halk Bankası5,440,18-2,16
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,580,26-1,55
T.S.K.B.1,79-1,100,56
T.Tuborg22,523,1124,63
Taç Tarım Ürünleri34,12-9,97224,03
Tat Gıda11,34-0,79-4,38
TAV Havalimanları21,901,392,82
Taze Kuru Gıda401,5010,0085,62
Tek-Art Turizm2,25-0,4411,39
Tekfen Holding17,93-0,399,33
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,00-2,2025,20
Temapol Polimer Plastik16,234,4441,13
TGS Dış Ticaret35,84-9,99181,98
Tofaş Oto. Fab.36,460,287,49
Torunlar GMYO4,041,253,59
Trabzon Liman36,30-1,2013,01
Trabzonspor Sportif2,550,794,51
Trend GMYO9,522,70-24,26
TSKB GMYO6,15-2,696,96
Tuğçelik8,40-6,153,96
Tukaş9,76-1,710,72
Turcas Petrol5,895,1821,44
Turkcell16,73-0,543,91
Tümosan Motor ve Traktör17,76-1,0626,23
Tüpraş104,100,10-3,61
Türk Hava Yolları12,210,33-5,42
Türk Prysmian Kablo13,100,388,26
Türk Telekom8,581,900,47
Türk Traktör185,400,601,48
Türker Proje Gayrimenkul185,80-1,3364,57
Türkiye Sigorta7,48-0,8013,33
Ufuk Yatırım21,00-3,3156,72
Ulaşlar Turizm Yat.4,57-3,387,78
Ulusoy Elektrik48,20-0,95-6,13
Ulusoy Un Sanayi16,84-1,2946,43
Umpaş Holding2,5310,00-3,07
Uşak Seramik2,45-1,214,70
Utopya Turizm41,001,745,67
Uzertaş Boya75,40-3,3333,22
Ülker Bisküvi22,380,36-3,28
Vakıf Fin. Kir.9,30-2,21118,31
Vakıf GMYO3,78-1,564,42
Vakıf Yat. Ort.7,60-0,913,26
Vakıflar Bankası4,50-1,10-4,46
Vakko Tekstil6,58-1,640,92
Vanet Gıda8,18-0,495,82
Verusa Holding60,253,5233,59
Verusaturk Girisim26,329,94101,22
Vestel28,940,2137,42
Vestel Beyaz Eşya49,12-2,5420,16
Viking Kağıt8,320,00-7,56
Yapı Kredi Koray GMYO5,77-0,5229,66
Yapı ve Kredi Bank.2,93-1,01-4,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.142,809,9397,24
Yataş16,77-1,3516,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,08-2,16-7,27
Yeni Gimat GMYO14,86-1,0019,55
Yeşil GMYO1,88-2,5936,23
Yeşil Yapı2,390,4229,89
Yeşil Yatırım Holding200,20-7,31109,96
Yibitaş İnşaat Malzeme16.020,10-4,782,69
Yonga Mobilya36,06-1,4820,42
Yükselen Çelik5,39-1,463,02
Yünsa15,140,603,27
Zorlu Enerji2,93-0,345,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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