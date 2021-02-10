Borsada günlük işlemler (2)
10.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)43.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|230.000,00
|13,12
|İş Bankası (B)
|43.017,90
|-4,64
|6,22
|İş Bankası (C)
|6,46
|0,47
|-7,71
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|4,22
|-2,09
|9,33
|İş Girişim
|26,44
|1,38
|39,53
|İş GMYO
|2,58
|0,00
|1,57
|İş Y. Men. Değ.
|19,27
|1,47
|9,12
|İş Yat. Ort.
|4,19
|0,24
|19,03
|İşbir Holding
|5.099,90
|-2,30
|86,13
|Işık Plastik Sanayi
|30,18
|-6,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,47
|-0,68
|28,95
|İttifak Holding
|2,77
|0,00
|24,22
|İz Hayvancılık Tarım
|27,94
|-6,56
|55,22
|İzmir Demir Çelik
|12,77
|1,83
|18,57
|İzmir Fırça
|7,05
|-0,70
|26,80
|Jantsa Jant Sanayi
|637,40
|4,92
|92,16
|Kafein Yazılım
|29,58
|9,96
|38,35
|Kaplamin
|29,66
|-1,79
|-12,25
|Kardemir (A)
|5,85
|0,34
|-1,68
|Kardemir (B)
|5,83
|-0,34
|10,63
|Kardemir (D)
|7,03
|0,14
|21,63
|Karel Elektronik
|27,90
|0,00
|20,99
|Karsan Otomotiv
|4,81
|-1,84
|48,00
|Karsu Tekstil
|11,54
|-6,18
|34,97
|Kartonsan
|83,95
|1,27
|-12,14
|Katmerciler Ekipman
|4,88
|-2,40
|58,44
|Kent Gıda
|322,00
|0,03
|-9,45
|Kerevitaş Gıda
|6,52
|-0,76
|-0,91
|Kervan Gıda
|16,06
|-2,31
|21,48
|Kervansaray Yat. Holding
|1,10
|-0,90
|-12,70
|Kiler GMYO
|2,90
|5,84
|15,54
|Klimasan Klima
|19,95
|5,56
|17,56
|Koç Holding
|22,30
|1,64
|5,59
|Konfrut Gıda
|21,70
|-0,55
|28,40
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|78,30
|9,97
|230,66
|Konya Çimento
|1.515,80
|-0,08
|34,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,82
|0,97
|46,75
|Koza Altın
|136,80
|-0,51
|41,47
|Koza Madencilik
|16,96
|3,04
|9,49
|Körfez GMYO
|6,29
|6,79
|8,45
|Kristal Kola
|4,38
|4,29
|11,73
|Kron Telekomünikasyon
|71,40
|3,25
|93,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|195,00
|-3,47
|23,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,48
|0,00
|7,83
|Kütahya Porselen
|49,52
|0,04
|-1,84
|Lider Faktoring
|3,83
|-1,54
|12,32
|Link Bilgisayar
|31,16
|2,70
|-2,24
|Logo Yazılım
|139,00
|0,22
|10,76
|Lokman Hekim Sağlık
|16,09
|-0,56
|49,64
|Lüks Kadife
|48,00
|7,96
|66,09
|Makina Takım
|4,01
|4,43
|17,60
|Marka Yatırım Holding
|6,89
|-0,72
|7,15
|Marmaris Altınyunus
|259,80
|-5,56
|133,84
|Marshall
|328,10
|-0,21
|6,98
|Martı GMYO
|2,84
|-1,05
|3,27
|Martı Otel
|2,27
|-1,73
|6,57
|Mavi Giyim
|53,95
|0,09
|3,35
|Mazhar Zorlu Holding
|36,48
|-1,67
|15,88
|Mega Polietilen
|9,90
|-0,60
|29,24
|Menderes Tekstil
|3,30
|-2,65
|6,80
|Merit Turizm
|198,00
|9,09
|136,56
|Merko Gıda
|8,05
|-0,98
|-6,83
|Metemtur Otelcilik
|28,16
|1,81
|27,42
|Metro Holding
|2,30
|3,14
|10,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,15
|1,29
|9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,42
|-1,22
|3,86
|Migros Ticaret
|46,00
|3,42
|7,48
|Milpa
|6,10
|2,18
|32,61
|Mistral GMYO
|5,05
|0,40
|7,22
|MLP Sağlık
|23,96
|-1,72
|20,58
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,25
|1,12
|57,61
|Mondi Tire Kutsan
|8,20
|3,40
|7,89
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|45,00
|6,74
|26,26
|Net Holding
|4,31
|3,61
|25,66
|Netaş Telekom.
|33,24
|4,46
|18,38
|Niğbaş Niğde Beton
|28,24
|-6,30
|-45,69
|Nuh Çimento
|51,30
|0,69
|4,18
|Nurol GMYO
|12,45
|1,80
|70,78
|Odaş Elektrik
|4,21
|1,69
|7,95
|Olmuksan-IP
|8,75
|-1,91
|-26,16
|Orge Enerji Elektrik
|9,96
|-3,11
|34,96
|Orma Orman Mahsulleri
|23,64
|-3,90
|60,60
|Osmanlı Menkul
|35,00
|-0,40
|13,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,15
|1,97
|1,72
|Otokar
|394,70
|-1,33
|23,96
|Oyak Çimento
|8,54
|-0,58
|-2,73
|Oyak Yat. Ort.
|10,20
|-1,83
|46,76
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,28
|2,52
|12,10
|Özak GMYO
|5,44
|0,74
|6,67
|Özbal Çelik Boru
|9,03
|3,32
|37,86
|Özderici GMYO
|2,48
|2,48
|11,71
|Özerden Plastik
|12,48
|2,55
|38,67
|Pamukova Elektrik
|21,96
|4,67
|3,00
|Panora GMYO
|7,13
|0,42
|15,19
|Papilon Savunma
|23,20
|1,31
|1,93
|Park Elek.Madencilik
|6,16
|-2,07
|14,71
|Parsan
|30,44
|5,62
|25,27
|Pegasus
|73,90
|0,54
|-0,94
|Peker GMYO
|2,42
|-0,41
|-7,28
|Penguen Gıda
|5,13
|-0,58
|1,58
|Pera GMYO
|2,28
|1,33
|30,16
|Pergamon Dış Ticaret
|37,08
|9,96
|94,28
|Petkim
|5,12
|-3,21
|2,81
|Petrokent Turizm
|1.895,00
|4,59
|109,07
|Pınar Et ve Un
|24,02
|-0,66
|3,18
|Pınar Su
|8,84
|0,23
|18,98
|Pınar Süt
|25,68
|-0,85
|11,27
|Plastikkart
|18,66
|-1,94
|29,13
|Polisan Holding
|4,02
|-0,74
|4,15
|Politeknik Metal
|382,00
|-2,03
|-6,37
|Prizma Press Matbaacılık
|6,02
|2,73
|9,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,60
|-5,58
|6,62
|QNB Finansbank
|72,00
|2,56
|2,35
|Ral Yatırım Holding
|4,63
|-1,91
|4,28
|Ray Sigorta
|16,32
|-1,92
|5,63
|Reysaş GMYO
|5,76
|0,35
|5,69
|Reysaş Lojistik
|8,48
|-0,24
|-8,23
|Rhea Girişim
|3,63
|0,28
|-2,42
|Rodrigo Tekstil
|23,84
|-6,66
|73,89
|Royal Halı
|3,82
|1,60
|11,05
|RTA Laboratuvarları
|26,26
|-0,53
|-13,28
|Sabancı Holding
|11,34
|0,89
|-1,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,42
|-0,80
|14,15
|Sanel Mühendislik
|4,18
|0,48
|22,22
|Sanifoam Sünger
|22,60
|5,12
|66,18
|Sanko Pazarlama
|9,88
|-0,40
|5,22
|Saray Matbaacılık
|7,24
|0,00
|-17,45
|Sarkuysan
|10,12
|-0,20
|14,48
|Sasa Polyester
|29,96
|3,81
|48,17
|Say Yenilenebilir Enerji
|11,20
|3,13
|31,61
|Sekuro Plastik
|45,54
|10,00
|226,22
|Selçuk Ecza Deposu
|13,29
|0,30
|-2,64
|Selçuk Gıda
|4,67
|0,43
|-6,22
|Senkron Güvenlik
|27,00
|-1,82
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|19,21
|-9,98
|20,06
|Servet GMYO
|135,40
|1,42
|72,70
|Seyitler Kimya
|44,60
|4,35
|77,75
|Silverline Endüstri
|6,95
|-0,29
|-19,19
|Sinpaş GMYO
|5,29
|4,13
|26,56
|Smartiks Yazılım
|9,16
|3,50
|3,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|34,98
|-2,29
|31,14
|Sok Marketler Ticaret
|13,57
|-1,38
|7,53
|Söktaş
|6,33
|-0,94
|24,36
|Sönmez Filament
|85,20
|4,99
|21,37
|Sönmez Pamuklu
|25,92
|-0,15
|8,00
|Sumaş Suni Tahta
|69,00
|-2,82
|34,63
|Şeker Fin. Kir.
|8,65
|-2,15
|35,16
|Şekerbank
|1,47
|0,00
|-2,65
|Şişe Cam
|7,70
|-0,77
|5,34
|T. Halk Bankası
|5,44
|0,18
|-2,16
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,58
|0,26
|-1,55
|T.S.K.B.
|1,79
|-1,10
|0,56
|T.Tuborg
|22,52
|3,11
|24,63
|Taç Tarım Ürünleri
|34,12
|-9,97
|224,03
|Tat Gıda
|11,34
|-0,79
|-4,38
|TAV Havalimanları
|21,90
|1,39
|2,82
|Taze Kuru Gıda
|401,50
|10,00
|85,62
|Tek-Art Turizm
|2,25
|-0,44
|11,39
|Tekfen Holding
|17,93
|-0,39
|9,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,00
|-2,20
|25,20
|Temapol Polimer Plastik
|16,23
|4,44
|41,13
|TGS Dış Ticaret
|35,84
|-9,99
|181,98
|Tofaş Oto. Fab.
|36,46
|0,28
|7,49
|Torunlar GMYO
|4,04
|1,25
|3,59
|Trabzon Liman
|36,30
|-1,20
|13,01
|Trabzonspor Sportif
|2,55
|0,79
|4,51
|Trend GMYO
|9,52
|2,70
|-24,26
|TSKB GMYO
|6,15
|-2,69
|6,96
|Tuğçelik
|8,40
|-6,15
|3,96
|Tukaş
|9,76
|-1,71
|0,72
|Turcas Petrol
|5,89
|5,18
|21,44
|Turkcell
|16,73
|-0,54
|3,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,76
|-1,06
|26,23
|Tüpraş
|104,10
|0,10
|-3,61
|Türk Hava Yolları
|12,21
|0,33
|-5,42
|Türk Prysmian Kablo
|13,10
|0,38
|8,26
|Türk Telekom
|8,58
|1,90
|0,47
|Türk Traktör
|185,40
|0,60
|1,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|185,80
|-1,33
|64,57
|Türkiye Sigorta
|7,48
|-0,80
|13,33
|Ufuk Yatırım
|21,00
|-3,31
|56,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,57
|-3,38
|7,78
|Ulusoy Elektrik
|48,20
|-0,95
|-6,13
|Ulusoy Un Sanayi
|16,84
|-1,29
|46,43
|Umpaş Holding
|2,53
|10,00
|-3,07
|Uşak Seramik
|2,45
|-1,21
|4,70
|Utopya Turizm
|41,00
|1,74
|5,67
|Uzertaş Boya
|75,40
|-3,33
|33,22
|Ülker Bisküvi
|22,38
|0,36
|-3,28
|Vakıf Fin. Kir.
|9,30
|-2,21
|118,31
|Vakıf GMYO
|3,78
|-1,56
|4,42
|Vakıf Yat. Ort.
|7,60
|-0,91
|3,26
|Vakıflar Bankası
|4,50
|-1,10
|-4,46
|Vakko Tekstil
|6,58
|-1,64
|0,92
|Vanet Gıda
|8,18
|-0,49
|5,82
|Verusa Holding
|60,25
|3,52
|33,59
|Verusaturk Girisim
|26,32
|9,94
|101,22
|Vestel
|28,94
|0,21
|37,42
|Vestel Beyaz Eşya
|49,12
|-2,54
|20,16
|Viking Kağıt
|8,32
|0,00
|-7,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,77
|-0,52
|29,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,93
|-1,01
|-4,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|142,80
|9,93
|97,24
|Yataş
|16,77
|-1,35
|16,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,08
|-2,16
|-7,27
|Yeni Gimat GMYO
|14,86
|-1,00
|19,55
|Yeşil GMYO
|1,88
|-2,59
|36,23
|Yeşil Yapı
|2,39
|0,42
|29,89
|Yeşil Yatırım Holding
|200,20
|-7,31
|109,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.020,10
|-4,78
|2,69
|Yonga Mobilya
|36,06
|-1,48
|20,42
|Yükselen Çelik
|5,39
|-1,46
|3,02
|Yünsa
|15,14
|0,60
|3,27
|Zorlu Enerji
|2,93
|-0,34
|5,78
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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