Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
15.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|57.699,90
|-3,83
|91,18
|İş Bankası (C)
|5,09
|-1,17
|-20,59
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,93
|1,29
|3,42
|İş Girişim
|7,26
|-1,22
|91,05
|İş GMYO
|1,87
|0,00
|6,25
|İş Y. Men. Değ.
|5,95
|1,02
|47,76
|İş Yat. Ort.
|2,52
|0,40
|56,39
|İşbir Holding
|1.044,10
|-10,00
|142,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|9,33
|32,26
|İttifak Holding
|3,13
|8,30
|-15,86
|İz Hayvancılık Tarım
|6,20
|3,33
|136,96
|İzmir Demir Çelik
|14,15
|2,91
|72,77
|İzmir Fırça
|2,20
|-0,90
|22,22
|Jantsa Jant Sanayi
|71,60
|-2,98
|34,62
|Kafein Yazılım
|15,81
|-1,37
|42,36
|Kapital Yat. Holding
|3,40
|3,34
|40,50
|Kaplamin
|8,50
|0,00
|53,15
|Kardemir (A)
|2,80
|-1,06
|5,66
|Kardemir (B)
|2,72
|0,37
|3,03
|Kardemir (D)
|2,72
|-0,37
|2,26
|Karel Elektronik
|14,92
|-1,45
|2,68
|Karsan Otomotiv
|2,23
|9,85
|41,14
|Karsu Tekstil
|3,46
|1,76
|6,79
|Kartonsan
|448,00
|-0,88
|15,96
|Katmerciler Ekipman
|4,37
|9,80
|13,80
|Kent Gıda
|471,80
|-0,74
|168,37
|Kerevitaş Gıda
|4,35
|1,64
|33,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|4,11
|4,05
|8,44
|Klimasan Klima
|16,42
|1,48
|-25,63
|Koç Holding
|17,27
|0,52
|-13,69
|Konfrut Gıda
|9,92
|1,54
|26,85
|Konya Çimento
|271,00
|-0,07
|-0,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,41
|0,98
|-2,41
|Koza Altın
|76,50
|0,53
|3,31
|Koza Madencilik
|12,74
|3,83
|27,02
|Körfez GMYO
|3,07
|-2,85
|28,45
|Kristal Kola
|2,06
|0,98
|36,42
|Kron Telekomünikasyon
|23,04
|-2,54
|81,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|46,32
|9,97
|95,44
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,04
|0,49
|23,64
|Kütahya Porselen
|30,16
|-1,24
|355,59
|Lider Faktoring
|2,21
|-0,45
|20,44
|Link Bilgisayar
|24,90
|0,81
|37,19
|Logo Yazılım
|73,30
|-1,08
|20,56
|Lokman Hekim Sağlık
|7,35
|1,52
|27,16
|Lüks Kadife
|17,95
|-4,47
|107,75
|Makina Takım
|2,00
|2,56
|6,38
|Marka Yatırım Holding
|2,28
|-2,56
|93,22
|Marmaris Altınyunus
|84,15
|-8,03
|18,52
|Marshall
|86,55
|-4,42
|82,06
|Martı GMYO
|1,46
|0,69
|44,55
|Martı Otel
|1,17
|-2,50
|28,57
|Mavi Giyim
|46,36
|-1,24
|-19,93
|Mazhar Zorlu Holding
|17,92
|2,63
|48,22
|Mega Polietilen
|4,09
|-0,24
|85,91
|Menderes Tekstil
|3,76
|1,08
|187,02
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,14
|0,96
|8,74
|Merko Gıda
|1,48
|5,71
|40,95
|Metal Gayrimenkul
|1,17
|-1,68
|28,57
|Metemtur Otelcilik
|2,06
|-1,44
|15,73
|Metro Holding
|1,46
|2,10
|5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,53
|-4,17
|29,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,25
|-0,44
|-57,81
|Migros Ticaret
|36,46
|0,28
|50,54
|Milpa
|4,85
|2,54
|121,46
|Mistral GMYO
|2,69
|9,80
|42,33
|MLP Sağlık
|18,51
|2,78
|15,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,76
|-1,12
|54,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,63
|-0,45
|60,14
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.098,40
|2,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,70
|-1,67
|39,15
|Net Holding
|2,31
|-0,86
|-11,15
|Netaş Telekom.
|13,77
|-2,41
|5,44
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,00
|45,16
|Nuh Çimento
|13,96
|-0,07
|27,08
|Nurol GMYO
|4,18
|-1,88
|17,09
|Odaş Elektrik
|2,04
|0,49
|41,11
|Olmuksan-IP
|4,31
|-0,92
|68,30
|Orge Enerji Elektrik
|5,72
|-0,35
|15,32
|Orma Orman Mahsulleri
|4,59
|-0,22
|66,30
|Osmanlı Menkul
|7,41
|-0,94
|77,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,45
|0,82
|45,83
|Otokar
|137,60
|-2,55
|-6,42
|Oyak Çimento
|6,05
|0,33
|10,05
|Oyak Yat. Ort.
|7,00
|-3,05
|203,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,18
|5,30
|2,95
|Özak GMYO
|3,50
|3,86
|36,19
|Özbal Çelik Boru
|2,43
|2,10
|50,76
|Özderici GMYO
|1,88
|-0,53
|19,75
|Özerden Plastik
|2,30
|-0,86
|0,88
|Panora GMYO
|5,34
|-0,37
|-4,67
|Papilon Savunma
|16,19
|-4,48
|110,09
|Park Elek.Madencilik
|3,56
|0,00
|16,72
|Parsan
|19,44
|-0,82
|14,76
|Pegasus
|56,75
|-2,91
|-34,32
|Peker GMYO
|6,44
|-0,92
|105,75
|Penguen Gıda
|4,52
|-1,31
|118,36
|Pera GMYO
|1,38
|9,52
|46,81
|Pergamon Dış Ticaret
|9,07
|-0,66
|17,22
|Petkim
|3,90
|-1,27
|2,36
|Petrokent Turizm
|177,00
|-1,61
|38,17
|Pınar Et ve Un
|19,03
|4,85
|107,52
|Pınar Su
|6,04
|3,42
|160,34
|Pınar Süt
|18,90
|4,59
|49,17
|Plastikkart
|12,02
|-0,66
|29,67
|Polisan Holding
|2,93
|0,69
|-2,90
|Politeknik Metal
|118,30
|-9,00
|55,51
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|2,58
|-7,67
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,70
|0,04
|7,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,50
|-1,37
|-22,15
|QNB Finansbank
|45,20
|-1,48
|20,53
|Ral Yatırım Holding
|14,05
|2,93
|106,62
|Ray Sigorta
|6,14
|-0,65
|79,53
|Reysaş GMYO
|5,07
|0,40
|10,46
|Reysaş Lojistik
|6,12
|0,49
|39,73
|Rhea Girişim
|2,28
|0,00
|91,60
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|0,00
|45,86
|Royal Halı
|2,34
|0,00
|70,80
|RTA Laboratuvarları
|33,14
|9,95
|1328,45
|Sabancı Holding
|9,05
|-0,44
|-0,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,55
|-2,15
|108,72
|Salix Yatırım Holding
|9,93
|-4,24
|37,73
|Sanel Mühendislik
|5,23
|-1,13
|29,14
|Sanifoam Sünger
|5,83
|0,34
|16,60
|Sanko Pazarlama
|7,57
|-0,79
|-2,20
|Saray Matbaacılık
|1,94
|4,30
|50,06
|Sarkuysan
|5,79
|-0,86
|19,88
|Sasa Polyester
|10,73
|4,07
|38,81
|Say Reklamcılık
|3,66
|-1,35
|63,39
|Sekuro Plastik
|5,47
|-0,91
|2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,82
|3,76
|47,87
|Selçuk Gıda
|3,20
|0,00
|86,05
|Senkron Güvenlik
|3,70
|3,06
|35,53
|Serve Film Prodüksiyon
|5,75
|9,94
|261,64
|Servet GMYO
|16,66
|-2,00
|96,00
|Seyitler Kimya
|9,75
|9,92
|43,59
|Silverline Endüstri
|3,11
|1,30
|43,98
|Sinpaş GMYO
|1,26
|-0,79
|8,62
|Smartiks Yazılım
|8,64
|-2,59
|-11,93
|Soda Sanayii
|5,89
|0,68
|-0,62
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,26
|0,08
|244,76
|Söktaş
|2,40
|0,42
|41,13
|Sönmez Filament
|7,06
|8,62
|44,67
|Sönmez Pamuklu
|7,20
|9,92
|46,34
|Sumaş Suni Tahta
|13,30
|9,02
|34,34
|Şeker Fin. Kir.
|4,69
|-0,64
|-1,88
|Şekerbank
|1,26
|0,00
|-3,82
|Şişe Cam
|4,99
|-0,40
|-2,57
|Şok Marketler
|13,00
|0,23
|20,82
|T. Halk Bankası
|5,45
|-1,09
|-7,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,90
|-0,30
|-8,49
|T.S.K.B.
|1,23
|-1,60
|1,65
|T.Tuborg
|15,47
|-0,26
|30,00
|Taç Tarım Ürünleri
|7,39
|9,97
|136,86
|Tat Gıda
|9,27
|1,09
|52,37
|TAV Havalimanları
|19,09
|-2,30
|-29,72
|Taze Kuru Gıda
|16,90
|-3,65
|133,43
|Tek-Art Turizm
|1,51
|-0,66
|19,84
|Tekfen Holding
|15,72
|1,03
|-15,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,95
|-1,14
|65,48
|Temapol Polimer Plastik
|6,79
|-1,16
|30,08
|TGS Dış Ticaret
|5,06
|-2,50
|8,35
|Tofaş Oto. Fab.
|22,44
|-2,18
|-3,70
|Torunlar GMYO
|2,91
|-1,36
|5,82
|Trabzon Liman
|14,59
|-1,55
|36,87
|Trabzonspor Sportif
|6,06
|9,98
|181,86
|Trakya Cam
|3,26
|-1,21
|-3,86
|Trend GMYO
|3,89
|0,78
|76,82
|TSKB GMYO
|3,73
|-3,12
|178,36
|Tuğçelik
|4,69
|-0,42
|18,73
|Tukaş
|9,07
|0,22
|-26,56
|Turcas Petrol
|2,95
|-0,34
|10,49
|Turkcell
|14,44
|1,55
|4,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,64
|1,68
|3,59
|Tüpraş
|85,95
|-1,72
|-32,22
|Türk Hava Yolları
|12,56
|-1,57
|-13,14
|Türk Prysmian Kablo
|4,28
|8,35
|65,56
|Türk Telekom
|7,48
|-0,66
|1,49
|Türk Traktör
|67,85
|-1,67
|28,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,48
|0,17
|13,05
|Ufuk Yatırım
|4,74
|0,85
|83,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,46
|9,84
|63,21
|Ulusoy Elektrik
|33,94
|-0,35
|27,59
|Ulusoy Un Sanayi
|9,69
|5,79
|153,66
|Umpaş Holding
|0,88
|8,64
|41,94
|Uşak Seramik
|1,40
|-0,71
|15,37
|Utopya Turizm
|5,89
|-0,17
|19,72
|Uzertaş Boya
|4,02
|2,55
|81,08
|Ülker Bisküvi
|24,16
|2,90
|8,05
|Vakıf Fin. Kir.
|3,46
|9,84
|42,98
|Vakıf GMYO
|2,58
|3,61
|49,05
|Vakıf Yat. Ort.
|2,70
|1,12
|15,88
|Vakıflar Bankası
|4,68
|-1,27
|-15,06
|Vakko Tekstil
|4,97
|-0,60
|9,47
|Vanet Gıda
|1,59
|0,63
|11,19
|Verusa Holding
|21,90
|0,09
|18,06
|Verusaturk Girisim
|4,91
|-1,60
|-6,63
|Vestel
|14,81
|-1,92
|17,35
|Vestel Beyaz Eşya
|24,28
|1,59
|12,41
|Viking Kağıt
|4,94
|7,63
|164,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,17
|-0,31
|30,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|-2,53
|-6,85
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,40
|4,00
|65,87
|Yataş
|7,54
|-0,40
|2,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,21
|1,84
|37,27
|Yeni Gimat GMYO
|11,97
|-0,17
|-0,01
|Yeşil GMYO
|0,93
|6,90
|45,31
|Yeşil Yapı
|1,10
|10,00
|66,67
|Yeşil Yatırım Holding
|15,72
|-0,32
|39,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.494,40
|-3,24
|154,48
|Yonga Mobilya
|29,20
|-0,14
|216,02
|Yükselen Çelik
|8,98
|0,45
|46,49
|Yünsa
|14,04
|0,07
|39,45
|Zorlu Enerji
|1,57
|0,00
|-3,68
(Son)
Kaynak: AA